【瑞幸咖啡造假】董事長陸正耀致歉：難辭其咎　會承擔應有責任

曾揚言要超越Starbucks、在美國上市的的中國品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）昨日（2日）發布調查報道，自爆「做假賬」：公司自去年第二季起，偽造約22億元（人民幣．下同）銷售額，以及相關費用及支出。 消息引起輿論嘩然，其股價一度大瀉約80%之外，中國證監會亦在上周五（3日）發聲明，指高度關注事件，並對其財務造假的行為表示強烈譴責。 針對事件，瑞幸咖啡董事長陸正耀在微信發文致歉，稱自己難辭其咎，並會承擔應有責任。

瑞幸咖啡董事長陸正耀（中）在微信發文致歉。（資料圖片）

陸正耀表示，出事以來，感到非常羞愧、痛心。瑞幸創業初衷是想做一杯好咖啡，服務千萬用戶。但是造假事件出來後，讓太多人失望、受傷，「包括一直信任我們的投資人、合作夥伴，喜愛我們的消費者，還有兢兢業業的瑞幸員工和他們背後的家人。」

他稱自己非常自責。無論獨立委員會的最終調查結果怎樣，都會承擔應有的責任。同時，全國數千家門店，數萬名員工還在正常運轉。這種特殊時期，需要給一線員工們打氣，他們都是勤勤懇懇服務客戶的好員工，是無辜的。「我說『元氣滿滿』，是要給小伙伴們打氣。這個時期，我們更要穩定住運營，持續服務客戶。」

陸正耀又指，過去兩年公司跑的太快，引發很多問題，現在狠狠的摔了一跤，他作為董事長難辭其咎，要向所有人誠摯道歉，並會接受一切質疑和批評，盡全力挽回損失。

財務造假事件曝光後，瑞幸咖啡官方微博貼文稱「今天更要元氣滿滿，我們要加油」。（微博）

另一方面，瑞幸咖啡亦透過官方微博發聲明致歉，稱涉事高管及員工已被停職調查，董事會亦已委託獨立董事組織的特別委員會及其委任的第三方獨立機構，進行全面徹查，第一時間向公眾披露調查結果。

聲明又指，對於任何涉事人員，將保留採取法律手段的權利，不會包庇和姑息。公司會深刻反思，強化內控合規，持續服務社會，保持正常經營。