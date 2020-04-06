湖南郴州女企業家舉報遭區團委書記猥褻：強行脱褲意圖施暴

日前，湖南省郴州市一名女企業家陽嬌實名舉報稱，遭郴州市北湖區團委書記楚挺徵猥褻，引發社會高度關注。官方回應指，已責成公安調查，調查處理結果將及時向社會公布。

4月5日，郴州青年女企業家陽嬌舉報稱，北湖區團委書記楚挺徵對她猥褻並涉嫌強姦。

陽嬌在舉報信中反映，3月31日晚，她應北湖區團委書記楚挺徵的邀請，到郴州一家海鮮酒樓參加飯局。晚上9時30分左右，她離開座位在包廂茶水間休息，楚挺徵突然走過來，將她拖拽到隔壁包廂。「我還來不及反應，就被他直接按倒在沙發上進行猥褻，還強行脱下我的褲子意圖施暴。」陽嬌稱，後來她的同學聽到呼叫聲趕到現場，她才得以脱險。

事發第二天，楚挺徵向陽嬌道歉，還給陽嬌發了一首四行詩，詩的後面還留了一句英文：Even if it rained yesterday，the sun also rise。（即使昨天下雨，太陽照常升起）。

官方介入調查

4月5日，陽嬌向警方報案。4月6日凌晨，郴州市北湖區宣傳部門發出《關於網傳北湖區一公職人員涉嫌猥褻的通報》。通報稱，近日網上出現「湖南一海歸女老總實名舉報稱酒後遭官員猥褻」等貼，北湖區委區政府對此高度重視，立即責成區公安分局加緊調查，調查處理結果將及時向社會公布。