湖南郴州女企業家舉報遭區團委書記猥褻：強行脱褲意圖施暴

日前,湖南省郴州市一名女企業家陽嬌實名舉報稱,遭郴州市北湖區團委書記楚挺徵猥褻,引發社會高度關注。官方回應指,已責成公安調查,調查處理結果將及時向社會公布。

4月5日,郴州青年女企業家陽嬌舉報稱,北湖區團委書記楚挺徵對她猥褻並涉嫌強姦。

陽嬌在舉報信中反映,3月31日晚,她應北湖區團委書記楚挺徵的邀請,到郴州一家海鮮酒樓參加飯局。晚上9時30分左右,她離開座位在包廂茶水間休息,楚挺徵突然走過來,將她拖拽到隔壁包廂。「我還來不及反應,就被他直接按倒在沙發上進行猥褻,還強行脱下我的褲子意圖施暴。」陽嬌稱,後來她的同學聽到呼叫聲趕到現場,她才得以脱險。

事發第二天,楚挺徵向陽嬌道歉,還給陽嬌發了一首四行詩,詩的後面還留了一句英文:Even if it rained yesterday,the sun also rise。(即使昨天下雨,太陽照常升起)。

官方介入調查

4月5日,陽嬌向警方報案。4月6日凌晨,郴州市北湖區宣傳部門發出《關於網傳北湖區一公職人員涉嫌猥褻的通報》。通報稱,近日網上出現「湖南一海歸女老總實名舉報稱酒後遭官員猥褻」等貼,北湖區委區政府對此高度重視,立即責成區公安分局加緊調查,調查處理結果將及時向社會公布。