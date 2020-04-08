【新冠肺炎】北京深圳：離漢返回人員須再做核檢

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，此前的「重災區」湖北武漢今日（8日）凌晨開始正式「解封」，恢復對外交通，離漢人員可憑湖北健康碼「綠碼」出行。 此前有專家提醒，武漢無症狀感染者或約有1至2萬人。為防範疫情出現反彈逆轉，內地各省市要求加強對來自武漢人員的管理。其中首都北京要求，滯留湖北人員返京要做離漢前、進京後雙重核酸檢測；深圳也要求武漢來深的「綠碼人員」需做兩次核檢。

4月8日零時，武漢市解除離漢離鄂通道管控，恢復對外交通，圖為武漢武昌站排隊乘車的旅客。（中新社）

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議昨日（7日）召開，會議強調，要保持與湖北省協調，做好離漢返京工作，實行全流程閉環式管理，並落實好離漢前和進京後的雙重核酸檢測，嚴格執行醫學觀察措施。

此外，深圳市衛健委相關負責人昨日亦表示，今日起，武漢持有「綠碼」的市民來深不需要強制隔離。但返深的武漢籍旅客和其他湖北籍旅客有區別：持「綠碼」來深的武漢籍旅客需要做2次核酸檢測，首次應該是在武漢做，結果爲陰性才可以來廣東，如果未做深圳也會給補做檢測，7天以後再次檢測。武漢以外從湖北來的持綠碼人員，則不硬性要求檢測。

浙江省和河南省昨日也宣布，對來自武漢地區人員開展核酸和血清檢測，相關資料將納入健康碼管理。

4月8日，在武漢天河國際機場，乘坐從武漢飛往三亞航班的乘客在登機。（新華社）

中國鐵路武漢局集團公司日前透露，從車票預售情況看，今日預計有超過5.5萬名旅客乘坐火車離開武漢，其中去往珠三角地區的旅客較為集中，佔離漢旅客總量四成左右。

武漢天河國際機場今日起也恢復除北京外的國內客運航班。從目的地來看，武漢機場首批復航航班數量最多的目的地城市為成都，為10班；海南省（海口及三亞）也有10班，廣東地區機場總計有13班。

（綜合報道）