華為余承東：P40手機已完全沒有Google的東西　海外正陸續鋪貨

4月9日，華為消費者業務CEO余承東接受內媒《澎湃新聞》採訪表示，華為P40手機海外正陸續鋪貨中，這款手機已經完全沒有Google的東西了，之前海外推出搭載華為移動服務（HMS）的P40 Lite手機也賣得很好。

圖為華為P40系列手機。（資料圖片）

余承東表示，華為供應鏈可以做到不用美國的器件，但還是保留了少量的美國器件，與美國供應商保持合作關係，照顧他們的生意。

「我們沒有說全部用國產的，當然國產東西多一些，美國的大幅減少了，原則上我們可以完全實現對美國器件的替代，但我們照顧他們的生意。中國企業的能力愈來愈強，我們給國內的企業更多機會。」余承東表示，中美之間相互依存，如果反制對雙方都是很大的傷害。

余承東指華為摺疊屏幕手機已虧損高達6至7千萬美元。（資料圖片）

華為「摺機」蝕約5億港元

他又指，今年一季度華為消費者業務營收保持了很好的增長，其中，國內市場保持增長，海外市場去年同期基數較高加上疫情影響有些下跌。他透露，中國市場恢復很快，2月底3月初業務就迅速恢復了，其中3月份保持了70-80%增長，整個一季度增長幅度還是比較大。

余承東指出，相信下半年也會很好，全年有信心保持增長，但美國還在進一步制裁晶圓廠；如果市場不進一步惡化的話，消費者業務還會保持很好的增長。

他又提到，華為摺疊屏手機是虧損的，至今已經虧損6至7千萬美元（約合4.7至5.4億港元）。「別看16999元（人民幣，約合18657港元）一台，但實際上是虧本的，將來良率提升，規模起來才能扭虧為盈。」

（澎湃新聞）