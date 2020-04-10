上市公司高管被控性侵養女4年　涉事公司炒人　警指已再次立案

山東一上市公司傑瑞集團高管鲍毓明日前被指性侵養女長達四年，其養女最終不堪忍受，向外界揭發此案。相關案情在內地網上引起廣泛關注。 傑瑞集團發佈發布聲明稱，對此事高度重視，已經與鲍毓明協商解除了勞動合同。 4月9日，山東煙台市警方發佈通報稱，正在進行偵查工作，將嚴格依法辦案。

日前，一篇名為《煙台上市公司高管涉嫌性侵養女》的文章在內地網絡流傳。化名蘭兒的受害女子指，她自2016年起多次被養父鲍毓明性侵。蘭兒表示其生母因迷信，認為她生活不順，要認個養父養母才能消災，於是把她交給了家境優越的鮑。蘭兒指養父有戀童癖，曾逼她看戀童癖色情影片並要她跟着學。

鲍毓明被控強姦養女長達四年。（網絡圖片）

文章說，2019年4月，蘭兒發高燒並且在生理期遭鲍毓明強暴並毆打，她最終選擇報警，然而山東煙台市公安局芝罘分局以受害人被強奸沒有犯罪事實為由撤銷案件。蘭兒稱，案件被撤銷之後，她曾多次嘗試輕生未遂。

此文章在內地網絡獲得大量轉發，網民對鮑大加斥責，並指當地警方不作為。

對此，山東省煙台市公安局芝罘分局官方微博4月9日發佈通報，稱2019年4月8日，一女子報案稱，其三年多來被「養父」鮑某某多次性侵，警方於次日立案，檢察部門提前介入。警方稱，認為鮑某某不構成犯罪，遂於2019年4月26日決定撤銷此案，並通知了當事人。

蘭兒稱，案件被撤銷之後，她曾多次嘗試輕生未遂。（網絡圖片）

不過，警方稱，此後根據當事人及其律師提供的新線索，警方於2019年10月9日決定再次立案並進行調查。通報最後表示，將嚴格依法辦案。

據了解，鮑毓明自2018年起任中興通訊獨立董事，還是傑瑞股份及附屬公司（合稱「傑瑞集團」）副總裁，負責傑瑞集團法務工作。

鮑毓明9日曾對媒體表示：「事情並不是像她（蘭兒）說的那樣，事情說起來話長，但我和她（蘭兒）從來沒有以『養父女』的關係相處。公安機關也查過，知道我是清白的。」

山東省煙台市公安局芝罘分局表示，已經再次立案，正在進行調查。（微博）

曾撰文稱中國對幼女性侵打擊不足

傑瑞方面10日早間公告稱，關注到相關新聞報導，4月9日下午，公司已與鮑解除了勞動合同，鮑不再在公司擔任任何職務。

中興則回應指，鮑毓明是中興董事會聘請的獨立非執行董事，媒體報道的屬於其個人問題，公司並不知情。

值得一提的是，媒體發現，鮑毓明曾於2011年12月1日在個人博客「律動空間」上撰有《從「嫖宿幼女」看未成年人保護的差距》一文。他在文中寫到：「我國目前對幼女性侵害的打擊確實存在不足。呼籲有關部門儘快採取有效可行的立法和司法舉措，儘量避免給有特權的人物以可乘之機。」