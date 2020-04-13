【新冠肺炎】內地新增108宗確診　10宗本土病例　境外輸入創新高

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。據國家衛健委通報，4月12日，內地新增108宗確診病例，其中98宗為境外輸入病例，10宗為本土病例（黑龍江7宗，廣東3宗）；新增死亡病例2宗（湖北2宗）；新增疑似病例6宗，均為境外輸入病例（黑龍江4宗，上海2宗）。

截至4月12日24時，內地現有確診病例1156宗（其中重症病例121宗），累計治癒出院病例77663宗，累計死亡病例3341宗，累計報告確診病例82160宗，現有疑似病例72宗。累計追蹤到密切接觸者719908人，尚在醫學觀察的密切接觸者9655人。

這是內地單日新增確診病例自3月5日後首次出現三位數增長。此外，單日98宗的境外輸入病例，也是自昨日的97宗後再創新高。

內地境外輸入疫情持續，新增輸入確診病例98宗。（資料圖片）

通報指出，湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例57宗（武漢57宗），新增死亡病例2宗（武漢2宗），現有確診病例244宗（武漢243宗），其中重症病例75宗（武漢74宗）。累計治癒出院病例64338宗（武漢47186宗），累計死亡病例3221宗（武漢2579宗），累計確診病例67803宗（武漢50008宗）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

另外，當日新增治癒出院病例88宗，解除醫學觀察的密切接觸者1092人，重症病例減少18宗。境外輸入現有確診病例867宗（含重症病例38宗），現有疑似病例72宗。累計確診病例1378宗，累計治癒出院病例511宗，無死亡病例。

新增無症狀感染者61宗，其中境外輸入無症狀感染者12宗；當日轉為確診病例28宗（境外輸入28宗）；當日解除醫學觀察55宗（境外輸入9宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者1064宗（境外輸入307宗）。

（國家衛健委）