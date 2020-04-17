【直播】中國第一季度GDP下降6.8%　首現負增長

國務院新聞辦公室定今日（17日）上午10時舉行新聞發布會，由國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇介紹2020年一季度國民經濟運行情況。 中國今年第一季經濟增長按年下降6.8%，是1992年有季度GDP數據以來，首次出現負值。

中國2020年首季度GDP按年跌6.8%

據毛盛勇介紹，初步核算，一季度國內生產總值206504億元（人民幣．下同），按可比價格計算，按年下降6.8%。分產業看，第一產業增加值10186億元，下降3.2%；第二產業增加值73638億元，下降9.6%；第三產業增加值122680億元，下降5.2%。他強調，3月份主要經濟指標降幅已明顯收窄。

國新辦記者會介紹國民經濟運行情況。（01直播）

工業增加值按年下降8.4%

一季度，全國規模以上工業增加值按年下降8.4%。分經濟類型看，一季度國有控股企業增加值按年下降6.0%；股份制企業下降8.4%，外商及港澳台商投資企業下降14.5%；私營企業下降11.3%。分三大門類看，採礦業增加值下降1.7%，製造業下降10.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降5.2%。

3月份城鎮調查失業率5.9%

一季度，中國城鎮新增就業人員229萬人。3月份，中國城鎮調查失業率為5.9%，比2月份下降0.3個百分點，中國城鎮調查失業率有所下降，就業形勢總體穩定。其中25至59歲群體人口調查失業率為5.4%，低於中國城鎮調查失業率0.5個百分點，比上月下降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，與上月持平。