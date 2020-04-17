【新冠肺炎】河南郟縣遭質疑瞞報確診者數量

中國新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢放緩。4月17日，武漢市訂正疫情數據的同時，河南郟縣疫情被質疑存在隱瞞。

4月14日，河南省政府召開新聞發佈會，宣布在院治療病例清零、確診病例全部出院。

但值得一提的是，河南平頂山市郟縣堂街鎮上李村村支書李書記剛剛於前一天（4月13日）被確診為新冠肺炎，而該病例並沒有出現在平頂山的官方病例通報中。

從4月13日至15日，河南省、平頂山市、郟縣的新增新冠確診病例和無症狀感染病例的數據都是0 。

實際上，這還僅僅是冰山一角。2020年3月25日，郟縣三位醫生（郟縣人民醫院副院長周利鋒、腫瘤科主任劉國仁、兒科主任張懷領）被確診的消息廣為流傳。

河南郟縣因縣醫院出現多宗新型冠狀病毒肺炎感染病例，再次封鎖隔離全縣。（網上圖片）

3月28日，漯河王女士被確診為新冠肺炎，在流行病調查中，張懷領作為親密接觸者被發現。而3月29日上午，平頂山市衛健委才公開三個人的信息。

這份扭捏出爐的公告，在當天就被刪除。如今想看到三人的信息，只能從河南衛健委當天的公告中。自此之後，郟縣和平頂山市再沒有公告過相關疫情信息。

值得注意的是，郟縣防疫辦公室4月1日宣布全縣封村、封小區，所有人員憑證出入，除超市、醫院、市場外的商店一律停業。郟縣此舉由於被認為是「二度封城」。

郟縣防疫指揮部在兩天內發出多份文件，再次對全縣進行封禁嚴管。（截圖）

此外，確診消息發出來已近20天，郟縣只公布了周利鋒的活動軌迹。截至目前，劉國仁和張懷領的流行病調查結果仍未公布。

根據內地媒體披露，平頂山市衛健委刪除的公告中，依然有很多隱瞞和漏洞。

值得關注的是，河南省曾於2月份通報20起疫情防控工作落實不力等典型問題，其中就包括郟縣。