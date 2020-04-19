【新冠肺炎】內地新增本土及輸入病例共16宗　為1個月來最少

在連續4日維持兩位數增長後，4月18日內地本土新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，確診病例重回個位數增長，尤其是導致這輪本土病例再反彈的黑龍江當天確診6人。與此同時，境外輸入性確診病例也大幅下降，恢復到個位數增長。 當天，內地新增境外輸入病例9宗、本土病例7宗，共計增長16宗，是自3月17日新增本土及輸入確診病例之和最少的一天。

根據國家衛健委4月19日發布的數據，4月18日0至24時，31個省份新增16宗確診病例，其中9宗為境外輸入病例，7宗為本土病例（黑龍江6宗，廣東1宗），無新增死亡病例；新增2宗疑似病例，其中1宗為境外輸入疑似病例，1宗為本土疑似病例（內蒙古1宗）。當日新增33宗治癒出院病例，解除醫學觀察的密切接觸者1073人，重症病例無變化。

境外輸入確診病例方面，在4月12日達到高峰時期的98人後，數量已開始連續下降，4月18日當天新增境外輸入病例9人。截至18日現有確診病例847宗（含重症病例47宗），現有疑似病例44宗。累計確診病例1575宗，累計治癒出院病例728宗，無死亡病例。

在湖北解封本土疫情反彈和境外輸入病例影響下，過去1個月中國疫情仍持續嚴峻。（AP）

截至4月18日24時，據31個省份報告，現有確診病例1041宗（其中重症病例85宗），累計治癒出院病例77062宗，累計死亡病例4632宗，累計報告確診病例82735宗，現有疑似病例48宗。累計追蹤到密切接觸者724850人，尚在醫學觀察的密切接觸者8632人。

其中，湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例13宗（武漢13宗），無新增死亡病例，現有確診病例109宗（武漢109宗），其中重症病例22宗（武漢22宗）。累計治癒出院病例63507宗（武漢46355宗），累計死亡病例4512宗（武漢3869宗），累計確診病例68128宗（武漢50333宗）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

31個省份報告新增無症狀感染者44宗，其中境外輸入無症狀感染者3宗；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察62宗（境外輸入8宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者999宗（境外輸入186宗）。

（國家衛健委）