習近平現身陝西　考察生態保護及脫貧攻堅工作

據央視消息，中國國家主席習近平20日在陝西考察調研，當天下午，他首先來到位於商洛市柞水縣的秦嶺牛背梁國家級自然保護區，考察秦嶺生態保護情況，之後前往小嶺鎮金米村，瞭解脫貧攻堅工作情況。

據悉，金米村地處秦嶺深處，近年來依靠發展木耳等產業擺脫了貧困。在村培訓中心，幾位村民正在做網上直播賣貨的準備工作，習近平和村民交談起來，他表示，電商作為新興業態，既可以推銷農副產品、幫助群眾脫貧致富，又可以推動鄉村振興，是大有可為的。

習近平於視察的秦嶺牛背梁國家級自然保護區位於秦嶺山脈東段，總面積達16418公頃。值得注意的是，央視在報導習近平考察秦嶺時，還特別提到，一段時間以來，秦嶺北麓不斷出現違規、違法建設的別墅，「很多試圖將『國家公園』變為『私家花園』，嚴重破壞生態環境」。

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這是指前後時間長達5年的秦嶺北麓違建別墅案。早在2014年5月，中央就已要求整治秦嶺違建別墅，從2014年5月至2018年7月，習近平先後對這一問題作出6次「重要指示批示」，但陝西官場不為所動，直至「失管失控」，彼時任陝西省委書記的趙正永被指遲遲不作為，甚至上報虛假材料，試圖矇混過關。

至2018年7月，中紀委副書記徐令義兩次赴陝西督導後，當地才大規模拆除問題別墅。

與其同時，這也誘發陝西官場震盪，大批官員落馬，其中高官就有陝西省委原書記趙正永、西安市委原書記魏民洲、陝西原副省長馮新柱、陝西省委原秘書長錢引安、陝西省原副省長陳國強，另降職處理的高官有西安原市長上官吉慶、西安原政協主席程群力。