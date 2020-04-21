【新冠肺炎】李蘭娟團隊：已發現新冠病毒19個致病性新突變

4月19日，中國工程院院士李蘭娟團隊在預印本平台medRxiv上發佈了未經同行審議的新論文。團隊研究人員對11份病人來源的病毒分離株進行了測序，並且同1111個基因組序列進行比較，發現這11位患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變。 論文指出，新冠病毒已經出現了能夠切實影響致病性的突變，藥物和疫苗研發工作有必要把這些突變納入考慮。

2020年1月22日到2020年2月4日之間，研究人員從浙江大學附屬醫院收治的11名新冠病毒感染患者身上分離了病毒。這些患者年齡從4個月到71歲不等，其中10名患者有過武漢接觸史。

李蘭娟團隊在論文預印平台medRxiv刊發的論文。（網絡圖片）

研究人員對這11份病人來源的病毒分離株進行了超深度測序，並且同GISAID資料庫的1111個基因組序列進行比較。發現這11位患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變。

研究人員指出，儘管在這項研究中，只分析了分離自11個病人的病毒，還是觀察到了豐富的變異多樣性。他們認為，這表明新冠病毒株的真正多樣性仍被大大低估了。

研究人員指，新冠病毒已經出現了較多變異，不同變異毒株在細胞病變效應和病毒載量方面差異可達270倍。

3月16日，武漢大學人民醫院東院ICU病房，李蘭娟（中）詢問患者病情。（中新社）

新冠病毒有能力在糞便中複製

病毒載毒量更高，是否意味著對細胞的殺傷力就越強呢？研究人員在48小時和72小時檢測發現，病毒載毒量越高，細胞的病變效應和死亡率也隨之上升。其中，11號患者來源的病毒中，出現了令人始料未及的三核苷酸突變，而這種突變在後續實驗中表現「強勁」，大大提升了毒株的複製速率和致病力，事實上，這位患者的病毒檢測陽性，維持了驚人的45天。研究人員認為，這種三核苷酸突變的功能影響值得進一步研究。

此外，研究還指出，與近期報導的「糞便中沒有分離出活病毒」相反，此項研究中的3份病毒分離株就來自病人的糞便樣本，這表明新冠病毒的確有在糞便中複製的能力。

研究人員呼籲，對新冠病毒藥物和疫苗的研發，需要儘快考慮到這些累積突變的影響，以避免潛在的陷阱。

（科學網）