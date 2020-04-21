新冠肺炎｜中韓將為企業設快捷通道　韓方提疫情過後在武漢辦活動

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中韓外交部門日前舉行副部長級視訊會議，圍繞疫情應對、韓中關係等議題進行商議。 中國外交部發言人耿爽周二（21日）表示，兩國在上述會議中就建立中韓「快捷通道」達成了原則共識，將加快協商具體的實施方案。

中國外交部發言人耿爽表示，中韓就「快捷通道」達成了原則共識。（資料圖片）

有記者提問，中方是否正在與有關國家商討放松邊境管控。耿爽表示，中方正在同有關國家商談建立重要商務、技術等急需人員往來的快捷通道，目的是在切實做好疫情防控的前提下，穩定中國同有關國家的重要經貿合作，保障國際產業鏈、供應鏈安全順暢運行。

據他介紹，日前中國外交部副部長樂玉成同韓國外交部第一次官趙世暎舉行視頻對話，就建立中韓「快捷通道」達成了原則共識。雙方工作層正在加緊協商具體的實施方案。

此外，耿爽還透露，中國外交部副部長羅照輝跟新加坡外交部常秘池偉強共同主持中新應對新冠肺炎疫情視頻聯席會議，一致同意在確保公共衛生安全的同時，探討為必要的人員往來提供便利。

韓國駐華大使張夏成為武漢打氣。（中國網影片截圖）

韓國駐華大使提議在武漢辦交流活動

另據韓聯社報道，韓國駐華大使張夏成周一（20日）表示，待中國境內新冠肺炎疫情平息後，韓方將最先在武漢市或湖北省舉行韓中交流活動。

張夏成當日在韓國駐華使館舉行記者會，發布包括上述韓中交流計劃。他表示，韓方已向中方提議在武漢疫情平息後舉行韓企產品推介會等交流活動。

據悉，韓國駐武漢總領事館周一已恢復辦公。此前因疫情回國的8名領館工作人員經由上海前往武漢，並已結束為期兩周的隔離。

（綜合報道）