【人事變動】遼寧省長罕見參加高層會議　傅政華缺席

中共省部級官場或有人事異動。根據官方公開信息，遼寧省長唐一軍4月21日出現在北京舉行的政法系統高官參加的一次高級別會議上。

4月21日，平安中國建設協調小組第一次會議在北京召開，中共政法委書記郭聲琨擔任該小組組長，成員包括趙克志、周強、張軍、陳一新、陳文清、唐一軍、王寧、王仁華。

傅政華去職中國司法部黨組副書記。（司法部官網）

趙克志是公安部長、周強誰最高法院長、張軍說最高檢檢察長、陳一新是中共政法委秘書長、陳文清說國家安全部長、唐一軍是遼寧省長、王寧誰武警部隊司令、王仁華說中共軍委政法委書記。

值得注意的是，趙克志是中共政法委副書記，除唐一軍外，上述參會人員均為中共政法委委員。而另一名中共政法委委員傅政華則未出現在會議中。

而就在4月21日，根據中國司法部官網的消息，現任司法部部長的傅政華已卸任該部黨組副書記職務。傅政華目前已65歲，年屆正省部級官員退休年齡。

在中共政法委領導層中，傅政華排在第七位，在王仁華、王寧之前，陳文清之後，而此次會議，唐一軍的座次排在陳文清、王寧中間。

因此，有傳聞指，唐一軍可能會接替傅政華，不僅出任中共政法委委員，而且還將履新司法部部長一職。但直到目前，官方並未公開宣布這一消息。唐一軍在赴北京前，還曾於4月16日以遼寧省長身份主持召開省政府會議。

根據公開簡歷，唐一軍現年59歲，在出任遼寧省長前，曾在浙江官場深耕時間長達40年之久。唐一軍仕途從浙江麗水起步，曾在浙江省委宣傳部、省委辦公廳、省紀委任職，2002年至2005年任浙江省紀委常委、秘書長，2005年至2017年調浙江寧波，歷任紀委書記、政法委書記、政協主席、代市長、市長、市委書記，2017年調遼寧任代省長、省長。唐一軍還是中共十九屆中央候補委員。

唐一軍在浙江官場任職超40年。（掌上奉化客戶端）

從簡歷可見，唐一軍在紀檢系統擁有豐富的任職經歷和執政經驗。對於唐一軍的為官之道，曾任浙江組織部長、現任上海政法委書記的廖國勛曾這樣評價，「唐一軍考慮問題周到細緻，宏觀把握和組織協調能力強；作風正派，處事穩重。」

對於平安中國建設協調小組，據《檢察日報》透露，成立該小組是中南海決定。目前該小組的任務涉及領域包括「涉疫矛盾糾紛」「掃黑除惡」「市域社會治理」「公共安全案事件」「網絡安全」等。