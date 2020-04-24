【人事變動】北京市政府高層調整　楊晉柏、亓延軍任北京副市長

北京市政府高層人事調整，新增兩名副市長。4月24日，北京市十五屆人大常委會第二十一次會議表決任命：楊晉柏任北京市副市長，亓延軍任北京市副市長、市公安局局長。

稍早前的3月27日，崔述強被任命為北京市副市長，至此，不足一個月時間，北京任命了3名副市長。

據悉，楊晉柏被任命為北京市副市長前，曾擔任廣西壯族自治區人民政府副主席，兼任北部灣經濟區規劃建設管理辦公室主任。

1973年4月出生的楊晉柏，14歲考入西安交通大學少年班，在電力系統及其自動化專業學習，1991年本科畢業後，又在同一專業讀了三年碩士。1994年碩士畢業後參加工作，當時僅有21歲。

楊晉柏曾任南方電網電力調度通信中心總工程師、副主任、黨委委員等職。2010年4月，時年37歲的楊晉柏調任貴州電網公司黨組書記、副總經理，晉升正廳級；兩年後任董事、總經理、黨組成員。楊晉柏2013年4月重返南方電網，任戰略策劃部主任，次年升任副總經理、黨組成員。2017年9月，楊晉柏任國家電網副總經理，次年調任廣西壯族自治區政府副主席，至此番調整。

56歲的亓延軍則是消防出身，作為新的北京市公安局局長，亓延軍的前兩任傅政華和王小洪都先後任中國公安部副部長，同時兼任北京市公安局局長。剛剛卸任北京市公安局局長的王小洪，目前任中共十九屆中央委員，中國公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長（正部長級）、督察長。

公開資料顯示，亓延軍是山東萊蕪人，曾任山東省濰坊市公安消防支隊支隊長，山東省消防總隊防火監督部部長、副總隊長，河南省消防總隊總隊長，公安部消防局防火監督處處長、副局長。亓延軍在2016年5月任北京市公安局消防局局長、市公安消防總隊長。

2017年6月，北京市公安局黨委班子迎來5名新成員，亓延軍就是其中之一，他被任命為市公安局黨委委員。2019年1月，出任北京市公安局黨委副書記、副局長。同年4月，接任北京市公安局黨委副書記、常務副局長。

據瞭解，此次楊晉柏、亓延軍被任命為副市長之後，北京市政府領導班子形成「一正十副」格局，其他8名副市長分別是崔述強、殷勇、張建東、隋振江、盧彥、楊斌、王紅、張家明。

2018年1月，中國央行副行長殷勇空降北京副市長之後，北京市政府也曾短暫出現過「一正十副」，但當月月底，北京市十五屆人大一次會議舉行選舉，市政府領導班子恢復「一正九副」。