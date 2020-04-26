【新冠肺炎】受疫情影響　孟晚舟引渡聽證會或將網上開庭

中國通訊設備商華為高管孟晚舟案將於4月27日開庭，受新冠肺炎疫情影響，這次引渡聽證會或在網上開庭。

美媒報道指出，當前為防疫情擴散而採取的措施對孟晚舟案產生了直接影響。在加拿大卑詩省，包括宣誓書在內的法律文件首次不需親自提交，法庭登記處已經關閉，只接受電子提交的文件。報道稱，由於疫情影響，這次庭審可能以在線方式舉行。

孟晚舟在加拿大被捕已有一年多時間。圖為1月20日，孟晚舟離開住所，前往加拿大當地法院出席引渡聽證會（AP）

此前，在3月下旬的聽證會上，控辯雙方都參加了視頻通訊。孟晚舟律師表示，在疫情未結束之前如果要對孟宣布裁決，只有裁決結果對孟有利的情況下，孟才會出庭。

加拿大移民律師庫蘭（Richard Kurland）說：「我預計視頻會議通常可以發揮作用。然而，這可能需要檢察官和辯方，也就是孟晚舟一方的同意。只有在緊急情況或有關個人自由的情況下，司法程序才會繼續，這可能既需要社交距離，也需要在線會議。」

加拿大2018年12月1日應美國要求，在温哥華國際機場逮捕了正在那裏轉機的孟晚舟。美國司法部指控孟晚舟多次對匯豐銀行（HSBC）做出不實陳述，蓄意誤導這家銀行為華為與伊朗的非法交易提供服務，實質上是對銀行進行詐欺。

2月13日，美國司法部指控華為和孟晚舟共16項罪名，除了指控二者違反美國禁令外，還加控二者偷取商業機密。

加拿大法庭則需要就此案就是否符合「雙重犯罪」做出決定，即孟晚舟被指控的行為是否在加拿大也屬於犯罪。

對於相關指控，孟晚舟律師此前強調，加拿大沒有針對在伊朗或與伊朗做生意的制裁或法律。同時，孟晚舟的律師指控加拿大皇家騎警在逮捕孟晚舟的過程中濫用職權，侵犯了當事人的權利。

值得一提的是，新冠肺炎疫情下，加拿大接受華為大量個人防護裝備捐贈引發猜測。外界將此視為雙方關係緩和的迹象，更有輿論直指，孟晚舟不被引渡的可能性增加。但華為表示，這些只是人道主義援助。

自孟晚舟被捕後，中加關係持續緊張。加拿大西蒙弗雷澤大學政治學家普雷斯特（Stewart Prest）表示：「我認為中加關係仍很緊張，因為與孟晚舟有關的一系列基本問題還未解決，當然，還有另一邊仍被拘留的兩名加拿大人。」

不過，他不認為孟晚舟將很快被引渡到美國，因為加拿大並不想在美國和中國之間做出選擇。

另有分析稱，此案的審理將會持續到2020年10月或者11月，但被告方如果提出上訴，案子可能會拖上好幾年。