【新冠肺炎】國家衛健委：部署常態化疫情防控　防範反彈和輸入

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，4月26日，國家衛健委召開全國新冠病毒疫情常態化防控工作電視電話會議，進一步完善「外防輸入、內防反彈」各項措施。

國家衛健委主任馬曉偉表示，國際疫情持續蔓延，存在疫情再次傳入中國並引起新一輪傳播的風險，鞏固疫情防控成果，「外防輸入、內防反彈」的任務十分繁重。

國家衛健委要求擴大檢測範圍，做到重點人群「應檢盡檢」。（資料圖片）

馬曉偉要求，加強防範疫情反彈工作，包括所有縣區級以上疾控機構、二級以上綜合醫院要抓緊進行改造，在短時間內形成核酸檢測能力。要擴大檢測範圍，做到重點人群「應檢盡檢」、重點行業「適時抽檢」、一般人群「願檢盡檢」；加強和完善外防輸入舉措，包括加強陸路口岸城市疫情防控能力建設，完善邊境口岸區域聯防聯控和省際對口支援機制。

他還表示，要突出重點環節實現科學精準防控，指導公共場所有序開放，做好重點場所風險防範和防控措施，指導重點人群做好個人防護，加強社區網格化管理。統籌推進復工復產復學疫情防控工作。在人員管控、健康碼互認等方面做到政策統一、標準一致，互通互認核酸檢測、隔離觀察等方面資訊，推動人員車輛安全有序流動等。

（國家衛健委）