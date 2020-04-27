環時：李亨利為美企在華高層　是「反中亂港活動」 金主

4月23日，廣州市國家安全局宣布，伯利茲（Belize）籍男子李亨利（外文名：Lee Henley HuXiang）涉嫌資助危害國家安全犯罪活動案，移送廣州市人民檢察院審查起訴。 內地傳媒指，李亨利出資支持「反中亂港」活動 ，也是首名因插手香港事務被起訴的外籍人士。 對李亨利背景資料，外界所知不多。但據官媒《環球時報》報道稱，李亨利長期在內地生活經商，是美企在華高層，但暗中資助境外敵對組織，是「反中亂港活動」的金主，並批評他「吃中國飯砸中國鍋」。

《環球時報》先轉述微信公眾號「補一刀」的文章，稱李亨利長期在中國內地居住經商，卻在美敵對組織中的骨幹提供經費，資助境外敵對組織和人員危害中國國家安全；支持「反中亂港」活動，配合外部勢力插手香港事務，是一個典型的「兩面人」，「吃中國飯砸中國鍋」。

李亨利。（環球時報）

《環球時報》接著稱，從多個熟悉李亨利或與其有業務往來的「知情人」處，獲悉一些「令人震驚」的信息。文中引述「知情人」指，李亨利的祖父曾在香港生活和開辦企業，父親在內地工作，還一度進入大學教書。李亨利則是在改革開放後，通過其在香港的親屬關係，以及中國改革開放引進外資的政策，逐漸賺取到第一桶金，他的伯利茲國籍身份也是他在香港的親屬幫他辦理。

「知情人」又表示，李亨利曾在80年代誘騙年輕女子供他在香港的舅舅來內地嫖宿，結果被警方拘捕並住入獄半年。他在發跡前，曾經冒充美國大公司的代表和偽造公賬詐騙，被警方拘留。

公司在中國多地都有業務

文章引述與李亨利有生意業務往來的知情人稱，李亨利在過去30多年通過狡猾的偽裝，一直以美國駐華企業「美東有限公司」的高管示人，而這家公司據稱在美國波士頓註冊，總部在上海，在包括長興、海口、廣州等中國多地都有業務。

文章表示，從他們獲悉的信息、美東公司官網的介紹以及境外搜索引擎的檢索結果來看，李亨利是這家美國企業的合夥人、第一副總裁、股東和在中國的首席代表，先從該公司香港的代表做起，然後在上海開設了美東公司如今在華的總部。

文章續指，「美東公司」在網站上很少介紹李亨利，公司新聞也都是以圖片為主，官網上代表公司露面的更多是美國籍白人總裁。但這美籍白人總裁其實只是李亨利的一個「合夥人」和美東公司在華的一個「美國招牌」，公司業務的實際操控者是李亨利本人。

「吃中國飯，砸中國鍋」

《環球時報》稱，「李亨利資助境內外反華勢力去禍亂香港和危害中國國家的大量錢款，便是來自他通過公司在華業務賺取的大量收入」，是典型的「吃中國飯，砸中國鍋」，其行為最終令他在去年11月30日被捕，並於如今被移送起訴。

（環球時報）