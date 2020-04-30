新冠肺炎｜全國近7成旅遊景區已開放　專家不建議年長者出門旅行

內地「五一」黃金周假期將至，本次假期有5天，是12年來最長的一次。雖然內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大為緩和，但民眾計劃出門仍變得較謹慎。 國務院新聞辦公室今天（30日）下午5時舉行記者會，介紹假期旅遊提示和防疫知識等，並回答記者提問。

本次記者會出席嘉賓包括：文化和旅遊部部長雒樹剛，中國工程院副院長、中國醫學科學院院長、北京協和醫學院校長王辰院士，中國科學院應對疫情科研攻關組組長、中國科學院前沿局局長、中國科學院大學附校長徐濤院士。主持人是國新辦新聞局局長、新聞發言人胡凱紅。

文化和旅遊部部長雒樹剛。（01直播）

雒樹剛表示，今年的五一假期是中國進入常態化疫情防控階段後的第一個旅遊長假。假期長，民眾的旅遊熱情高，為了滿足旅遊需求，文化和旅遊系統在做好疫情防控各項工作的前提下，有序推動復工復產，組織各地提供了豐富多彩的假日文化和旅遊產品，充分挖掘了可以開放的旅遊資源。故宮和國家博物館公布5月1日起開始恢復開放。

全國近7成旅遊景區已有序開放

他表示，據不完全統計，全國近70%的旅遊景區已有序開放。但現在還是疫情防控期間，疫情防控壓力還不小，現在旅遊景區開放關鍵要做到錯峰開放、限量開放、預約開放、有序開放，確保景區實現安全、平穩、有序。

▼▼五一黃金周是內地旅行旺季之一

他指出，按照中央疫情工作領導小組的要求，中宣部、文旅部專門印發了《關於做好2020年勞動節假期旅遊景區開放管理工作的通知》。文旅部、國家衛健委聯合印發了《關於做好旅遊景區疫情防控和安全有序開放工作的通知》。4月27日，中宣部、文旅部專門召開「五一」假期旅遊景區開放管理工作電視電話會議，對旅遊景區安全、有序開放作出了具體部署。

他續指，要切實加強景區開放管理，確保「五一」假期期間旅遊景區安全有序，為滿足廣大遊客旅遊需求提供安全保障，營造文明、安全、祥和、有序的假日旅遊環境。

景區要合理控制流量在30%左右

雒樹剛表示，今年「五一」假期的旅遊有三個因素在疊加：一、廣大的遊客居家防疫已相當一段時間，出遊熱情非常高漲。二、相當多地方出台了各種優惠措施，包括免費、發一些消費券等，給大家提供旅遊的優惠政策。三、旅遊資源是限量開放，包括資源和人數的限量，還不能完全開放。這三個因素疊加在一起，給旅遊景區帶來了很大的壓力。如果防控工作做的不好，就會產生一定的風險。

他透露，針對這些風險，文旅部採取了一系列的措施，包括推行預約制度，實行預約開放；合理控制景區流量，實現限量開放；防止人員聚集，實現有序開放；做好衛生防護，實現健康開放；加強應急演練，實現安全開放。

雒樹剛說，旅遊資源要限量開放，包括資源限量，一些景區室內不能開放，人數也要限量，限制在景區承載量30%左右。要採取預約開放，引導遊客錯峰旅遊，變被動現場分流為主動行前計劃和引導，避免出行時間過於集中。

旅客應樹立文明旅遊意識

他表示，旅客應愛惜環境，遵守景區的規定，不亂扔垃圾，在文物保護景點要做到不亂刻亂畫，維護文明秩序。要有規則意識才能培養出文明行為。希望旅遊景區和遊客形成文明旅遊的緊密倡導者、合作者。

會上還指出，遊客應提前預估旅行風險，不建議年長者、有基礎病患者在這個階段出門旅行，因為他們有較高的感染機會及感染後較容易重症。