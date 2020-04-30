新冠肺炎︱白宮貿易顧問批中國囤積居奇　華春瑩Twitter隔空反駁

美國官員近期頻頻就新冠肺炎（COVID-19）疫情指責中國，外交部發言人華春瑩亦就此回應。

中國的防疫物資源源不斷的運往其他國家。（新華社）

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）近期指「中國提供假冒偽劣測試劑盒」，以及「囤積物資牟取暴利」。華春瑩於4月29日在Twitter就此反駁，其中還提到了納瓦羅此前在其著作中虛構的人物「羅恩•瓦拉」（Ron Vara）。

華春瑩在Tweet寫道：「這是著名的『羅恩•瓦拉』說的嗎？假檢測試劑盒？囤積個人防護裝備？」

納瓦羅曾經在自己的多部書中引用一個所謂專業人士「羅恩•瓦拉」的言論來批評攻擊中國，但後來他自己公開承認這個人物完全是他虛構出來的。

華春瑩表示，中方與美國食品藥品監督管理局（FDA）保持了良好的溝通合作，以保證出口物資符合美國的質量標準。

此外，華春瑩還列舉出一串有關中方向美方提供防疫物資的數據：「從3月1日到4月24日，中國已向美方提供了將近35億隻口罩、3億副手套以及5800多台呼吸機。」

除華春瑩外，中國外交部和商務部此前均駁斥納瓦羅予的言論，如外交部發言人耿爽便借「羅恩•瓦拉」一事，指責納瓦羅一貫「謊話連篇」、「毫無誠信」。