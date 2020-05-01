遼寧艦穿行宮古海峽遭日本狠批　中國國防部：演訓活動符國際法

日本防衛大臣河野太郎4月13日談及中國遼寧艦編隊通過宮古海峽，指疫情期間此舉不光彩，而中國國防部則就此駁斥。

國防部新聞發言人吳謙4月30日在例行記者會上回應表示，中國軍隊根據年度訓練計劃開展演訓活動，完全符合國際法和國際慣例，日方的指責是毫無道理的，也是極不妥當的。他還強調，中國軍隊將繼續依法在相關海空域組織演訓活動。

4月28日，中國海軍遼寧艦航母編隊穿越宮古海峽返回駐地。（日本防衛省官網）

4月11日，日本防衛省確認中國海軍航母遼寧艦等6艘艦船當天16時左右穿行宮古海峽，南下駛向太平洋。上述艦船未進入日本領海，也沒有危險行為。這是繼2019年6月後遼寧艦再度通過該海域，為第4次。

日本共同社報道指，中國軍艦的此次航行也有可能是針對日本自衛隊部署了地對空、地對艦導彈部隊的示威行動。

隨後，日本防衛大臣河野太郎4月13日在演講中稱，「當前正是全球需要合作對抗新冠肺炎疫情之際，我認為這（中國航母穿行宮古海峽）太不像話了。中國持續對日本西南島嶼施加軍事壓力。希望日本國民能清楚認識到這一狀況，同時也必須讓世界能看到這一點。」

此外，日本時事通信社認為，由於新冠肺炎感染擴大，駐守太平洋的美國海軍航母目前處於應對能力降低的狀態，而中國海軍則試圖展示本國航母正常運作。

但據中國海軍新聞發言人高秀成介紹，遼寧艦此行是年度計劃內的例行性安排。

日本防衛省4月28日消息稱，當日上午，日本海上自衛隊驅逐艦「金剛」號、「海霧」號與P-3C反潛機在宮古島東南80公里處發現中國海軍遼寧艦航母編隊。遼寧艦編隊隨後經宮古海峽，進入東海。

編隊包括052D型驅逐艦西寧艦、貴陽艦，054A護衛艦棗莊艦、日照艦，901型綜合補給艦。