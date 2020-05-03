【新冠肺炎】趙立堅Twitter發不戴口罩騎單車短片：中國滿血歸來

中國外交部發言人趙立堅早前在社交網站Twitter上發文稱，可能是美國軍隊把病毒帶到武漢，引發外交風波。及後一段時間，他在Twitter多是轉發外交部及官媒帖文，鮮少發表原創內容。 直至近日，趙立堅在Twitter上發布自己在北京不戴口罩騎單車的短片，以及他拍攝到的民眾跳廣場舞畫面，分享春天到來後中國人生活的點點滴滴，展示中國「滿血歸來」恢復正常生活的景況。

趙立堅在Twitter分享其在北京騎單車的短片。（Twitter截圖）

趙立堅5月2日上傳自己在北京騎共享單車的短片，並寫下：「綠色出遊。猜猜共享單車上是誰？那是北京兩周前的一個星期天。」

他前一日還發布一則北京大媽們跳廣場舞的片段，並配上文字：「中國『兩會』時間已經確定，北京隔離14天規定也已改變，火車票、機票大賣，在這個最不同尋常的五一，中國滿血歸來。祝親們五一國際勞動節快樂！去了趟王府井步行街，街头偶得。」

此外，他的置頂帖文則是發布於3月23日的兩幅櫻花照片。櫻花作為武漢大學有名的「校花」，以往每年盛開時節都吸引不少人赴校參觀。趙並寫道：「這次疫情再次證明，人類是命運共同體。面對新冠肺炎，病毒是多麼可怕，生命是多麼脆弱。我們應該團結起來應對疫情，開展國際合作，拯救更多的生命。」

趙立堅早前質疑美軍將病毒帶到武漢。（Twitter截圖）

3月13日，趙立堅在Twitter帖文中表示，從美國疾病控制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）出席國會聽證會的言論來看，他質疑美國零號病人在美國出現的時間、（當時）被感染人數以及接診醫院的名字。他還指出，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，美國對此應做到透明並公開數據，而如今「美國欠我們一個解釋」。

上述言論一度引發中美外交風波。及至4月7日，趙立堅在外交部例行記者會被問及有關言論時，表示這是他在Twitter「個人帳戶」提出的疑問，是對前一段時間美國一些政客「污名化中國」的反應和義憤。

（綜合報道）