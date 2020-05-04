【新冠肺炎】黑龍江頻現聚集性疫情反彈　兩天內20位高官出動督導

中國新冠肺炎疫情持續走低，但黑龍江省近期形勢非常特殊，因聚集性疫情事件不斷發生，短短兩天內，已有20位省政府官員出動。

據《黑龍江日報》5月3日報道，正值五一假期疫情防控的窗口期，疫情「第二隻靴子尚未落地」。

因出現「聚集性疫情反彈」，黑龍江防控措施形勢嚴峻。（新華社）

5月2日，黑龍江省委書記、省人大常委會主任張慶偉前往哈爾濱西站、哈爾濱海關和黑龍江出入境邊防檢查總站督導檢查疫情防控工作。

值得注意的是，按照五一當天的工作部署，這兩天，黑龍江省委省政府官員都在省內各地開展督導檢查，至少已經有20位領導奔赴各地：

5月2日，黑龍江省委副書記陳海波，省人大常委會黨組書記、副主任胡亞楓分別前往綏化市綏稜縣、慶安縣和北林區、望奎縣督導。

5月1日至2日，黑龍江省委常委、政法委書記、省委赴綏芬河市疫情防控工作組組長張安順前往牡丹江市、林口縣督導。

5月1日至2日，黑龍江省委常委、常務副省長李海濤到齊齊哈爾市督導。

5月1日至2日，黑龍江省委常委、副省長王永康，副省長徐建國前往哈爾濱市道里區督導。

5月2日，黑龍江省委常委、宣傳部部長賈玉梅，副省長、省公安廳廳長畢寶文前往哈爾濱市道外區督導。

5月2日，黑龍江省委常委、省紀委書記、省監委代主任張巍，省政協副主席呂維峰在哈爾濱市木蘭縣督導。

5月2日，黑龍江省委常委、統戰部部長聶雲凌，省政協副主席龐達前往哈爾濱市呼蘭區督導。

5月1日，黑龍江省委副書記、省長王文濤與副省長沈瑩到大慶市督導。

5月1日，黑龍江省委常委、組織部部長陳安麗和副省長程志明到哈爾濱市阿城區督導。

5月1日，黑龍江省委常委、秘書長張雨浦和副省長李毅在哈爾濱市南崗區督導。

除此之外，國務院派出的督導組也於5月1日抵達黑龍江，率隊的是國家衛健委黨組成員、中國中醫藥管理局黨組書記餘豔紅。

自4月以來，黑龍江聚集性疫情事件不斷髮生，且出現「跨省傳播」現象。對於黑龍江的防疫措施不當，黑龍江省紀委監委曾於4月17日通報，對哈爾濱市近期疫情防控不力的18名官員和公職人員追責與問責。