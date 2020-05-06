【新冠肺炎】武漢網民籲為疫情遇難者建紀念碑　警示世人

中國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續緩解之際，日前，有武漢受難者家屬發出募捐集資廣告，在武漢樹立一座冠狀病毒疫情遇難者紀念碑，引發外界關注。

武漢是內地疫情重災區。（中新社）

綜合媒體5月4日報道稱，武漢市民張海日前在網上實名發出籌資立碑公告，並表示，將以此「為所有不幸感染新冠病毒而病逝的武漢人立碑紀念，刻上每個死難者的名字和照片，讓更多的人了解因為武漢政府隱瞞疫情而導致的災難事件，讓更多人紀念那些逝去的受害者」。

但是，他的立碑公告上網後，很快就被刪除。

張海接受美國之音採訪時表示，包括他父親在內的疫情受難者，都是因為當局早期的瞞報成為了受害者。他同時強調自己「熱愛國家」，之所以這樣做，是為了「讓世人能記住武漢那段可怕的歷史，同時也警示世人，希望下次這種悲劇不會再重演。我們都是一個共同體，希望這種悲劇不會再次發生」。

為了捐款立碑，張海設立了募集資金監督機制，並聘請中國民間公益組織「長沙富能」聯合創辦人楊佔青作為監督人。

1月16日，張海的父親在廣東骨折後返回武漢動手術，院方並未提及新冠疫情之事。一周後，其父親便感染了病毒，不到兩周後逝世。張海表示，至今未能領到父親的骨灰。

關於為疫情遇難者建紀念碑的提議，中國網絡上一直有聲音在討論，並聲稱發起網絡眾籌民間籌建等。更有網友建議，武漢市如果以後要為這次遇難者建立紀念碑的話，最好就建在省政府或市政府門口，以警示未來的執政者們，如果可以的話紀念碑上把每一位疫情死難者的名字和照片刻在上面，他們不是數字，他們是活生生的人。 ​