【新冠肺炎】 中美「選邊」論愈演愈烈　北京回應指明關鍵

近日，多個媒體報道指美國正在遊說其盟友們，要求他們在新冠肺炎（COVID-19）疫情追責問題上與美國站在一起，並且在疫情之後，歐洲國家必須在中美之間做出選擇。對此，中國外交部發言人華春瑩今天（6日）回應稱，這至少說明一個事實，那就是美國正在向盟國施壓。美國不僅在施壓，實際上也企圖在脅迫其他國家一起「對付」中國。

她表示，「美國『要求』它的盟友在所謂責任問題上同其站在一起是非常文明禮貌的說法，其實就是美國威脅或者脅迫他們幫着美國一起栽贓中國，是不是這個道理？」

新冠肺炎問題將中美關係推向谷底，兩國輿論戰不斷升級。（Reuters）

華春瑩還指出，美國這出甩鍋、推責大戲已經暴露，美國一些政客是出於國內政治的需要一再枉顧事實來向中國推責甩鍋。在這個問題上，歐洲以及其他國家的確是需要做出選擇。這個選擇不是在中美之間，而是在謊言與事實之間，在單邊霸凌和多邊合作之間。每個國家都面臨這樣的選擇，而答案是顯而易見的，事實上很多國家都已經在以實際行動作出了回答。

「最新的一個例子是，歐洲很多國家的領導人都明確表示支持世衛組織（WHO）在應對新冠肺炎疫情、加強全球公共衛生體系建設方面繼續發揮重要的作用。」華春瑩說。

據美國《華爾街日報》5月5日報道，美國正向歐盟施壓，要求其支持對中國處理新冠病毒疫情的情況乃至疫情源頭進行國際調查。

歐盟在美國的壓力下陷入了一種日益熟悉的困境：在兩個相互對抗的世界大國之間尋求一條中間道路。

歐盟外交及安全政策高級代表柏瑞爾（Josep Borrell）上週末接受法國報紙採訪時表示：「我認為，我們需要對此事進行獨立調查，置身中美戰場之外，這兩個國家為疫情相互指責，無疑加劇了雙方之間的對抗。」

不過，中國駐美大使崔天凱5日在《華盛頓郵報》發表題為《指責遊戲該結束了》的署名文章。

他在文章中指出，中國為抗擊新冠肺炎疫情打了一場硬仗，進展有目共睹。遺憾的是，重負之下中方還承受了一些無端的負擔，那就是為了應付「逢中必反」荒謬思維而被轉移的精力。這種思維還嚴重離間國際社會團結、損害抗疫努力。

崔天凱認為，「逢中必反」的背後是骯髒的政治，反映了一小撮人通過轉移民眾注意力來追逐自身狹隘政治利益的企圖。在他們的操作中，中國必須是錯的。最需要曝光、最需要透明的恰恰是「逢中必反」背後的政治圖謀。

崔天凱表示，怪罪中國不能結束這場疫情。相反，「逢中必反」將把中美推向脱鈎，貽誤合作抗疫的努力，以及後續恢復經濟增長、應對其他全球性挑戰的合作，也將黯淡我們締造美好未來的前景。這麼做，美國從中得不到任何好處。

文章的最後，崔天凱呼籲是時候結束指責遊戲了，中美之間應把力用到合作抗疫上來。