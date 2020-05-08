河南老農脫「惡勢力集團」定性　平均63歲涉土地糾紛「尋釁滋事」

河南9名農民被認定為惡勢力犯罪集團一案有了新進展。近日，信陽中級法院二審改判，對其「惡勢力犯罪集團」的認定予以糾正，引發了社會輿論關注。

十九大後，中國興起一場「掃黑除惡」的國家行動。

綜合媒體5月8日報道稱，這9名農民在2019年中共掃黑除惡專項行動中落網，一審被認定為惡勢力犯罪集團，「嚴重擾亂當地社會經濟、生活秩序，社會影響惡劣」。

信陽市中級法院認為案件沒有達到「為非作惡，欺壓百姓」的程度，且參加人員年齡較大，也沒有對當地群眾造成心理恐慌等危害特徵，不宜認定為惡勢力犯罪，也不具備集團犯罪的組織特徵，不屬於集團犯罪。

這9名農民平均年齡63歲，被視為「中國平均年齡最大的惡勢力犯罪集團」，其中有兩名是年滿75歲以上，最長者是85歲。

2019年6月13日，河南光山縣檢察院向光山縣法院提起公訴，指控該9人犯尋釁滋事罪。

根據指控，自2013年至2015年，上述9名被吿人糾集在一起，受利益驅動，出於惡意組織本村村民群眾，以阻止建房施工為手段，多次向在其村民組地界內建房的群眾強行索要財物，共計尋釁滋事作案三起，索要財物15.3萬元人民幣。

自2018年起，中國開展掃黑除惡專項行動，要求對各類黑惡勢力違法犯罪保持嚴打高壓態勢。專項行動計劃在2020年底結束，為期三年。

2019年4月，有關部門曾發佈《關於辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》，這被視為準確認定黑惡犯罪的重要舉措。多位法律界人士認為，掃黑除惡不應拔高、降低認定標準。