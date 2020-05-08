中國新一代載人飛船試驗船返回艙成功著陸

據中國載人航天工程辦公室消息，今天（ 8日）中午1點49分，中國新一代載人飛船試驗船返回艙在位於內蒙古巴丹吉林沙漠以東的四子王旗東風著陸場預定區域成功著陸，試驗取得圓滿成功。

圖為前期試驗照片：收傘。（新京報）

中國載人航天工程辦公室消息指出，今天12點21分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站向試驗船發出返回指令，1點33分，服務艙與返回艙成功分離。此後，試驗船返回艙制動發動機點火， 1點49分，試驗艙返回艙安全著陸。搜救分隊及時發現目標並到達著陸現場開展處置。

5月5日傍晚6點，新一代載人飛船試驗船被長征五號B運載火箭送入太空，在軌飛行2天19小時，完成了多項空間科學實驗和技術試驗，驗證了新一代載人飛船高速再入返回防熱、控制、群傘回收及部分重復使用等關鍵技術。

新一代載人飛船是面向中國載人月球探測、空間站運營等任務需求而論證的具有國際先進水平的新一代天地往返運輸飛行器，具備高安全、高可靠、模塊化、多任務、可重復使用等特點，可提高中國載人飛船的乘員人數和貨物運輸能力。試驗船採用返回艙與服務艙兩艙構型，通過配置不同的服務艙模塊來適應近地空間和月球探測任務。

資料圖為新一代載人飛船試驗船試驗現場。（中新社）

不過長征5號B同時搭載的中國首個柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，原定於6日返回。但中國載人航天工程辦公室6日發布消息稱，該試驗艙在返回過程中出現異常，專家正在對相關數據進行分析。