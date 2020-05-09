【新冠肺炎】美國會議員提案用「李文亮」命名中國駐美使館前街道

被指是新型冠狀病毒肺炎疫情「吹哨者」的武漢醫生李文亮，一批美國國會議員據報近日提議，把位於華盛頓的中國駐美大使館所在街道，以「李文亮廣場」命名，目的是希望為了拯救更多人生命的李文亮醫生的名字，永遠不要被遺忘。 中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦有就此事發表評論，直言「成心想氣中國呵」，但認為「由他們去」，「咱們中國人如果覺得新鮮，就當熱鬧看一看，不高興了就罵他們兩聲，但別過心。尤其是千萬不要動用外交資源很認真地去阻止這樣的事情發生。」

一批美國國會議員提議把位於華盛頓的中國駐美大使館所在街道，以「李文亮」命名。（資料圖片）

綜合媒體5月9日消息，推動以李文亮名字命名中國大使館前街道的共和黨參議員科頓（Tom Cotton）指，會確保李文亮的名字永遠不會被忘記，「他曾極力避免更多死亡，我們將他的姓名永遠的放置在需要為這些人命負責的中國大使館門外。」

李文亮在疫情初期對社會發出預警，結果卻遭被警方訓誡，其後他亦受病毒感染不幸去世，備受外界關注。對於李文亮事件，相關部門已被責令撤銷訓誡書，並對有關人員追責。另外，中國官方亦先後追授李文亮防疫先進個人、新冠肺炎疫情首批烈士、「中國青年五四獎章」抗疫個人等稱號。

然而，西方輿論並未停止對李文亮的炒作。科頓、霍利（Josh Hawley）等美國國會議會此前已有提出以李文亮命名法案，甚至有人建議總統特朗普（Donald Trump）向李文亮頒發「總統自由勛章」。

李文亮被稱為是新型冠狀病毒肺炎疫情的「吹哨人」。（路透社）。

此外，美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）5月4日在網上參加活動時，發表了題為「一個美國視角下的中國『五四』精神」的演講。在演講中，博明稱「像李文亮醫生這樣的具有公民意識的中國人才是『五四』精神的繼承人。」另外，博明還警吿中國，「壓制自由會導致民意反撲」。

對於李文亮的情況，中國外交部發言人華春瑩曾於4月3日回應稱，李文亮是已經被表彰的中國全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人，也是湖北省評定的14名犧牲在抗疫第一線的烈士之一。華春瑩強調，部分美國政客出於醜惡的政治目的，政治操弄李文亮醫生因公殉職事，是對李文亮醫生及其家人極大的不尊重和極大的冒犯，毫無道德底線可言。

在5月6日的中國外交部例行記者會上，華春瑩續指博明自認為非常了解中國，但是從上述的演講來看，可能他並不真正的了解中國，也不懂甚麼是五四精神，因為他對中國抱有強烈的偏見。華春瑩指，中國人民絕不接受喪權辱國，「101年後的今天，如果華盛頓還有人想在疫情問題上對中國甩鍋、推責，霸凌中國，14億中國人民絕不答應。我們奉勸美方的官員還是好好了解中國的歷史，還是多管管美國自己的事情。」

值得一提是，美國國會議員亦曾經在2014年，試圖把中國大使館前街道，以獲得諾貝爾和平獎的中國異見人士劉曉波命名，但被時任總統奧巴馬（Barack Obama）否決。

另一方面，胡錫進指中國與美國和西方打交道，就必須學會「耳根子硬一些」，「他們的體制決定了很多政客和輿論精英口無遮攔，怎麼會對中國口中留德？我們越在乎，他們越來勁。」中國不要輕易試圖通過干預讓西方各種表達的力量對中國「好一點」，「只要我們真正想開，真的不在乎，那些針對中國的放肆言論會在很大程度上洩氣，因為覺得沒趣而變得收斂。」

但胡錫進又強調，此舉不等於中國對西方的無端指責不作回應，「最重要的是，不與他們戀戰，不拿真正的資源交換他們少罵我們幾句。」尤其近來不斷有西方媒體或者政客宣稱有來自中國的施壓，「在西方輿論環境下，這種指控帶給中國的抹黑通常會更大。」胡錫進指，中國國內的輿論環境與西方完全不同，在西方的環境，上述事件的實際聲響常常並非所想像，「我覺得它們被中國人高看了，它們大概也只能在我們這裏刷刷存在感了。」

（綜合報道）