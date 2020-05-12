報道指中國尋求重啟貿易談判　外交部：應共同落實好第一階段協議

中國官媒《環球時報》網站英文版周一（11日）報道稱，與中國政府關係密切的消息人士透露，因美國對中國的惡意攻擊，中國內部一些鷹派聲音要求在貿易問題上進行新的談判和採取報復措施。 對此，外交部發言人趙立堅今天（12日）在例行記者會上表示，中美達成第一階段經貿協議有利於中國、美國和全世界，雙方應秉持平等和相互尊重的原則，共同落實好協議。

趙立堅指出，中美經貿高級別磋商雙方牽頭人上周五（8日）舉行通話，雙方都表示，應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。

中美1月15日達成首階段貿易協議，迄今，中方在繼續履行協議約定的採購義務。（Reuters）

在中國國內，對第一階段協議的不滿情緒一直在增長，因為中國已為推進該協議作出妥協。過去一些貿易談判代表認為，為在持續22個月的貿易戰中達成部分休戰協議並緩解不斷升級的緊張局勢，作出一定妥協是值得的。但《環球時報》上述報道引述一位中國政府貿易顧問指出，終止第一階段協議符合中國利益，如果一切都回到起點，美國現在承擔不起與中國重啟貿易戰的代價。

美國總統特朗普8日受訪時談到，最近與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有關的經濟動盪如何讓「一項偉大的貿易協議」變得不重要。當被問及該協議是否會吿吹時，特朗普坦承說，「如果你真想知道的話，我還沒有決定。」

就在特朗普發表上述言論的幾小時前，中美貿易和金融高級官員舉行了一次電話會議，這是自1月下旬新冠病毒大流行加劇以來的首次。中美兩國在各自的聲明中發出信號，表示協議正在得到履行。美國貿易代表萊特希澤和姆努欽在聲明中表示，通話雙方還同意，儘管當前發生全球衛生緊急情況，但兩國完全期待及時履行協議規定的義務。

美國總統特朗普目前正動員各州重啟經濟，他5月11日表示無興趣與中國重啟貿易談判。（Reuters）

另據路透社12日報道，特朗普11日明確表示，他不贊成與中國重新磋商2020年年初簽署的第一階段貿易協議。特朗普在記者會上被問及是否考慮修改第一階段協議時表示：「不，一點也不」。

標普亞太區首席經濟學家羅奇曾指出，中美第一階段協議的災害條款缺乏效用，但雙方表示會致力履行協議，預計條款不會被觸發，雙方貿易關係或在2020年往後的時間再度緊張。羅奇說，目前是重啟貿易戰的壞時間，預料中美仍有誘因保留協議，不會觸發新一輪災難性爭端，但中美若重啟貿易戰，他猜測中國會反擊，但力度或會較低，措施包括限制外資在中國營商、加大力度刺激內需等。

（綜合報道）