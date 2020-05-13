首艘國產航母研製總指揮胡問鳴落馬　被指涉嫌嚴重違紀違法

5月12日23時30分，中央紀委國家監委官網發佈消息指，原中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

原中國船舶重工集團有限公司黨組書記、董事長胡問鳴。（網絡圖片）

公開資料顯示，胡問鳴1957年5月出生，江蘇揚州人。他2002年3月至2008年5月，任中國航空工業第一集團公司副總經理、黨組成員；2008年7月至2008年10月任中國航空工業集團公司副總經理、黨組成員；2008年10月至2010年7月任中國兵器工業集團公司黨組書記、副總經理；2012年7月至2015年3月任中國船舶工業集團公司董事長、黨組書記；2015年3月，他成為中國船舶重工集團公司董事長。

去年8月30日，中國船舶重工集團有限公司（中船重工）官網發佈消息，中共中央決定免去胡問鳴董事長、黨組書記職務，退休。

胡問鳴還是第十八屆中紀委委員。值得注意的是，就在胡問鳴任期內，中船重工原董事、總經理、黨組副書記孫波於2018年6月16日被中紀委國家監委立案調查。今年7月，上海法院因孫波案涉及國家秘密而不公開審判，孫波遭判刑12年。

去年7月，上海市第一中級人民法院公開宣判中國船舶重工集團有限公司原總經理孫波受賄、國有公司人員濫用職權案。（央視新聞）

從胡問鳴履歷可以看出，胡問鳴曾有過中國船舶重工集團公司、中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗，涵蓋了海陸空三軍裝備建造。首艘中國國產航母、殲10、中國國產大飛機C919等項目他都有重要參與。

1998年，殲10戰鬥機在成都成功首飛。胡問鳴率領長風機械總廠的科研團隊為殲10研製了飛機座艙顯示系統等機載設備。因貢獻突出，他還獲授中航總「殲10首飛工程」一等功。

此外，中國自主研製的民用飛機「新舟60」，胡問鳴也參與了研發生產和出口的全過程。他還參與了中國國產大飛機C919的前期論證。

2017年4月26日，中國第一艘國產航母正式下水。同年8月，中國央視在介紹最新進展時披露稱，產航母的研製總指揮正是胡問鳴，他全程參與了中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造。

國產航母下水後，胡問鳴曾接受央視採訪。（網絡圖片）

內地媒體整理發現，在胡問鳴的工作經歷中，還曾經歷過兩次巡視：

2014年11月27日至12月29日，中共第七巡視組曾對中船集團進行了專項巡視；2015年2月，第七巡視組組長曾向時任中船集團黨組書記、董事長的胡問鳴反饋情況。

據新華社，在被指出關聯交易、造成國有資產流失等問題後，胡問鳴拿起巡視反饋資料閲讀；在巡視反饋意見書面文件上簽字時，眉頭緊鎖。之後，胡問鳴表示，集團將「對腐敗易發領域集中開展專項整治」。

2019年3月至6月，第十五巡視組對中船重工黨組進行了常規巡視。同年8月第十五巡視組向中船重工黨組反饋巡視情況，巡視組在反饋中指出，中船重工違反中央八項規定精神問題禁而不止，違紀違法和腐敗問題仍有發生；選人用人把關不夠嚴格；巡視、審計整改主體責任落得不實，真改實改有差距。

同時，巡視組還收到反映一些領導的問題線索，已按有關規定轉中共紀委國家監委、中共組織部等有關方面處理。