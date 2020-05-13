中國改良「海山鷹飛機」試飛成功　性能迎兩大升級

近日，由中航工業貴州飛機公司（下稱「貴飛公司」）改進研製的海山鷹飛機試飛成功，引發外界高度關注。分析指出，該機的出現，為中國海軍型教練機後續研發打下了基礎。

據貴飛公司官方微信公眾號5月13日消息，中航工業貴飛改進研製的海山鷹飛機在貴州安順機場試飛成功。

該機是由貴飛公司的教9「山鷹」基礎上改裝而來的海軍型教練機已經批量列裝海軍艦載機部隊飛行員陸上機場訓練時，用於體驗艦載機着艦的特殊程序和操縱方式，減少殲-15戰機頻繁用於起降訓練帶來的消耗。

相比於原版的海山鷹，此次首飛成功的改進版海山鷹主要有兩方面的升級：首先是取消了垂尾根部的減速傘倉，這種設計繼承自山鷹系列的另一改進型——FTC-2000G「神鷹」戰鬥機；其次，機翼尖部加裝了一對開裂式減速板，進一步改善飛機穩定性和低速性能。

作為用於培訓航母艦載機的高教機，取消減速傘這個改進本就是應有之舉，該型機處於始終不斷的繼承和修改中。

值得注意的是，改進版海山鷹最大的變化還是在於加裝翼尖開裂式減速板。

顧名思義，減速板的核心作用就是減速，打開後可對空氣形成增阻和擾流的作用，使飛機驟然減速。為讓飛行員們更好執行着艦課目的訓練，就必須要把着艦速度降下來。翼尖開裂式減速板設計可以有效幫助飛行學員在下滑中控制着艦速度，以便於掌握掛鈎攔阻索技巧。

與傳統安裝在機身的減速板相比，翼尖開裂式減速板具有減速板面積大、展開時不影響飛機俯仰姿態等優點。着陸時，翼尖減速板也可減小機翼的升力，增加機輪對地面的壓力，從而增加摩擦力，起到一定輔助減速作用。

不過，根據目前試飛的照片看，該機仍未安裝的Y形着艦尾鈎，無法實現攔阻着艦。

有分析指出，着艦強化要增重，起飛要減重，這將會是海山鷹面來需要克服的難題，中國海軍航空兵仍然缺乏一款可以攔阻着艦的高級艦載教練機。

還有分析稱，海山鷹改進型目前還是一款岸基訓練驗證機，是貴飛集團在海軍艦載航空兵部隊試用「海山鷹」後，對原有型號的一次集中改進。該機的出現，為後續研發安裝Y型着艦鈎的「海山鷹」正式版進一步打下了基礎。