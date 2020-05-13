新冠肺炎｜中疾控：公眾可聚餐　建議中高風險地區影劇院暫緩營業

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，國家衛健委新聞發言人宋樹立在周三（13日）在記者會上介紹，國內疫情形勢總體穩定，但散發病例引起的聚集性疫情風險不容忽視。 中國疾控中心負責人建議，中高風險地區影劇院建議暫緩營業。此外，經風險評估，民眾現在可以聚餐，但能不聚餐盡量不聚。

國家電影局估算受疫情影響，全年票房損失將超過300億元人民幣。（資料圖片）

中國疾控中心環境所所長施小明表示，中高風險地區影劇院要參考當地規定執行，建議暫緩營業。低風險地區影劇院恢復開放後觀眾分隔就座，保持一米距離。而個人方面則應減少與朋友相約觀影，盡量自己或者陪同家人觀影。

施小明又建議，低風險地區的影劇院開業前要做好消毒劑、口罩防疫物資準備，也要考慮建立完善的網絡預約購票渠道，現場要採取非接觸掃碼方式，在收銀台、等候區考慮設置一米線。

他還建議，影劇院應預約限流、分隔就座，保持一米距離。門口要增加體溫檢測，所有人員體溫檢測正常後進入，還要保持清潔衛生，對公共設施、高頻率接觸物體表面清潔消毒。

3月21日，在四川省成都市的一家火鍋店內，顧客在就餐。（新華社）

關於聚餐方面，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，風險評估認為現在可以聚餐，但也要把握原則，能不聚餐盡量不聚，能在戶外聚餐就不要在室內，不要喝酒劃拳、唱歌吟詩，盡可能縮短時間。

（新京報）