【新冠肺炎】特朗普稱「美華裔對中國很憤怒」　華裔女議員怒懟

繼與華裔女記者在白宮記者會上上演激烈交鋒後，美國總統特朗普（Donald Trump）又於近日稱「華裔美國人對中國很憤怒」。但這一說法引發諸多華裔不滿，其中華裔女議員孟昭文（Grace Meng）更是直懟特朗普。

當地時間5月12日，特朗普在Twitter發文稱：「亞裔美國人對中國對我們國家和世界所做的一切感到非常憤怒。而華裔美國人是所有亞裔中最憤怒的。我不怪他們。」

隨後，華裔女議員、美國民主黨委員會副主席孟昭文表示，「我們對你很憤怒」。孟昭文指責特朗普是在用種族主義言論來轉移人們對他應對疫情不力的注意力。

據美國全國廣播公司（NBC）報道，在美國新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢仍然嚴峻之際，孟昭文近日曾多次批評包括特朗普在內的一些美國共和黨人將中國或亞裔美國人當作「替罪羊」，「而不是着手處理眼前的問題」。

值得一提的是，美國總統特朗普5月11日在白宮就新冠肺炎疫情舉行的新聞發佈會上，與一位美國華裔女記者發生激烈交鋒，引發輿論關注。

當時，該名女記者提問特朗普：「美國人每天都在喪失生命，我們每天都能看到更多病例（出現），為什麼檢測對你來說（卻）是一場全球競賽？」特朗普則回答說：「世界各地都有人在喪失生命，也許你應該問中國這個問題，不要問我，去問中國，好嗎？」隨後該記者繼續追問，但特朗普憤然離開現場，草草結束了記者會。

新冠肺炎疫情在全球爆發後，美國便多次指責中國隱瞞疫情及洩漏病毒，並向中國索賠。對此，中方強調，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情信息，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同國際社會合作。

對於當前中美關係，中國駐美大使崔天凱近日在採訪中表示，中美兩國之間的差異會長期存在，兩國在一些問題上的分歧也會長期存在，這是正常的。關鍵是如何在一個真正平等和相互尊重的基礎上，避免衝突和對抗，儘量擴大互利合作，管控好中美之間的分歧，爭取取得一個合作共贏的結果。

新冠肺炎疫情在全球爆發後，美國便多次指責中國隱瞞疫情及洩漏病毒，並向中國索賠。（資料圖片）

當採訪者提問稱，「美國研究中心一個民調顯示，2/3的受訪美國人對中國持負面的態度，您怎麼看」時，崔天凱回答說：「民調數字是經常起起伏伏的，且很多民調結果跟問題的設置也有很大關係。但是該研究中心的民調，還是具有很高可信度的。」

同時，他強調，「如果說當前美國社會上對中國有什麼誤解，有什麼不好的看法，我認為很大程度上要歸咎於美國一些政客的惡意炒作。他們散佈了很多謠言，很多不實之詞，毫無根據地攻擊、指責、謾罵中國，有的甚至突破了底線。」