英研究員指中國利用Twitter傳播假消息　中方：Twitter公司已否認

近日，英國倫敦的一名研究員稱，4月25日至5月3日期間，他識別出超過1000個Twitter帳戶與中國的「假消息宣傳」有關，並指這些帳戶被用於攻擊批評中國政府人士，並傳播陰謀論。 對此，中國外交部發言人趙立堅今天（13日）在例行記者會上表示，Twitter公司已經作出回應，否認了有關說法。

趙立堅說，中方一貫反對製造和傳播虛假訊息。有關報道聲稱中國通過Twitter平台散播虛假訊息，是毫無根據的。

趙立堅表示，有關報道聲稱中國通過Twitter平台散播虛假訊息是毫無根據的。（資料圖片）

除英國研究員外，美國務院亦表示，發現中國政府在Twitter上開設數千個虛假帳號，目的是幫助中方誇大宣傳和散播虛假訊息。5月8日，美國務院全球接觸中心（GEC）主管加布里埃爾（Lea Gabrielle）聲稱，他們研究了36個與中國外交部或中國駐外使領館有關的官方Twitter帳號，發現其中許多帳號的追蹤人數自今年3月以來大幅增加，從以往平均每日增加30個追蹤者，上升到每日增加720多個。

加布里埃爾還表示，他們判斷該帳戶是否為中方政府的虛假帳戶，會依據其特徵、內容和行為而作出評估。她指出，他們發現這些帳戶大部分是在中國政府的上班時間註冊和發帖的，認為它們「極有可能與中國政府有關」。加布裏埃爾認定這些追蹤者是虛假帳戶的依據是，很多都是新註冊的。她聲稱這表明中國正建立一個人工網絡，擴大外交官的宣傳。

Twitter表示，許多帳號都屬於真實的政府和非政府機構或記者等個人，並非虛假。（Reuters）

而Twitter在對美國務院提供的5000多個帳戶初步審查後表示，對上述說法表示懷疑。他們發現大多帳戶都是真實的，屬於政府實體、非政府組織和記者。Twitter還稱，審查仍在進行中，計劃與美國務院全球接觸中心跟進調查結果。

有評論指出，在中美就新冠病毒來源問題上開展輿論戰之際，中國外交部在Twitter上的活躍度也日益增加，因此才會吸引到許多新用戶的關注。

（綜合報道）