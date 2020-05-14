白宮指示聯邦退休基金退出中國股市　外交部：損害美國投資者利益

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，中美關係不斷惡化，美國總統特朗普（Donald Trump）近日正在施壓美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB），要求其停止投資中國股市，將已投資中國股市的45億美元資金撤出。5月13日，中國外交部對此回應稱，美國的做法只會損害美國投資者自身的利益。

特朗普政府施壓FRTIB，要求停止投資中國股市。（Reuters）

綜合媒體5月14日消息，針對美國的做法，中國外交部發言人趙立堅13日回應稱，中國多次表示，全球化時代各國利益深度交融，「你中有我，我中有你」。中美經濟合作本質是互利共贏的。

他稱，近年來，中國資本市場日益受到包括美國在內的全球投資者的青睞，這體現了國際投資者對中國經濟發展穩中向好的信心和對中國資本市場深化改革開放的認可。動輒以所謂國家安全為由，人為地對美國投資者進入中國市場開展正常投資活動設置障礙甚至將其政治化，是不符合經濟規律的，只會使他們錯失機遇，損害美國投資者自身的利益。

據悉，該事緣於近日美國主要的聯邦退休基金擱置了投資一些中國公司的計劃，此舉加劇了中美兩國經濟脱鈎的風險。此前，特朗普政府施壓稱，這些中國公司侵犯人權或威脅國家安全。

美國聯邦退休節儉儲蓄投資委員會5月13日表示，將無限期推遲其國際基金調整投資組合的計劃。FRTIB管理的節儉儲蓄計劃（TSP）是在職和退休聯邦僱員以及軍人的退休儲蓄基金，類似於叫做401（K）的企業退休儲蓄基金。原本的資金組合調整計劃將把一些資金投入一些中國公司。

FRTIB在一份聲明中表示，由於新冠肺炎疫情大流行，以及委員會成員的提名，美國經濟環境「明顯不同」。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）和白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）近期致信勞工部長斯卡利亞（Eugene Scalia），表示反對FRTIB的投資行動。

信中指出，中國政府隱瞞新冠病毒相關信息，以及中國公司信息披露不足，這都增加了中國公司受到制裁或抵制的風險，可能會危及這些公司的利潤。