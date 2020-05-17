【新冠肺炎】內蒙古通遼：舉報確診病例獎勵2萬元　疑似病例1萬元

據中新網17日（周日）報道，從內蒙古自治區通遼市新冠肺炎疫情防控工作指揮部獲悉，當地鼓勵市民反映疑似、確診病例，經核實被反映對象為疑似病例和確診病例的，分別一次性獎勵1萬元（人民幣，下同）和2萬元。

據了解，通遼市目前對從疫情風險等級為中、高風險的吉林省吉林市舒蘭市、豐滿區；湖北省武漢市東西湖區；遼寧省瀋陽市蘇家屯區等地區進入通遼人員，一律實施「14天集中隔離醫學觀察+2次核酸檢測+1次血清抗體檢測」的管控措施。

內蒙古多地已復工生產，工人在生產線上作業。（新華社）

對從湖北和武漢的低風險地區進入通遼的人員，在對排查對象一律發放健康告知書、一律開展健康狀況問診、一律驗證健康通行碼信息、一律進行核酸檢測、一律納入社區管理的基礎上，再增加一次血清抗體檢測。

據內蒙古衛健委最新資料，5月16日7時至5月17日7時，內蒙古報告無新增本土確診病例、疑似病例，無新增境外輸入確診病例。新增1宗境外輸入疑似病例，由首都機場國際航班分流至呼和浩特白塔國際機場。

截至5月17日7時，內蒙古累計報告本土確診病例2宗；境外輸入確診病例132宗（俄羅斯83宗、英國22宗、法國19宗、美國4宗、西班牙2宗、瑞典2宗）。現有本土確診病例1宗；境外輸入確診病例11宗。截至5月16日24時，內蒙古報告無症狀感染者0宗。

（綜合報道）