【新冠肺炎】吉林市本土病例頻發　官方通報：防疫仍有薄弱環節

吉林省舒蘭市、豐滿區近日接連出現新冠肺炎本土確診病例，引發關注。5月17日，中國國家衛健委疾控局監察專員王斌表示，舒蘭發生的局部疫情，顯示疫情防控工作「還有一些薄弱環節」。

吉林省本土確診病例增加，舒蘭市和豐滿區被列為高風險區。（新華社）

綜合媒體5月17日消息，王斌表示，當前境外疫情持續蔓延導致的輸入壓力，以及中國國內個別地區出現的散發病例和聚集性疫情，此「雙重疊加」局面增加了中國疫情防範風險，為防控工作帶來壓力。

她指出，舒蘭發生的局部疫情，顯示疫情防控工作「還有一些薄弱環節」。

王斌提到，入境人員轉運和集中隔離點管理的人員，防護意識、防護能力還應提高，聚集性疫情顯示核酸檢測範圍需要進一步擴大，尤其是對重點人群做到「應檢盡檢」。

她強調，要堅持「所有入境人員14天的集中隔離醫學觀察」；且一旦發現疫情就立即展開流行病學調查，迅速查明傳染源，追蹤密切接觸者；要進一步擴大檢測範圍，在常態化防控措施下，對8類重點人群要「應檢盡檢」，其他人員實施「願檢盡檢」。

據悉，吉林省吉林市繼舒蘭市後，豐滿區也出現了新冠肺炎本土確診病例，疫情同被調升為「高風險區」。豐滿區政府5月17日下令封城，城內小區及城外村落實施封閉化管控，禁止人員任意進出。

此外，由中共中央及吉林省政府派出的8支專家團隊共500餘人，已陸續抵達吉林市，支援當地防疫工作。

舒蘭市、豐滿區被列為疫情「高風險區」

在吉林市轄內，舒蘭市、豐滿區已被列為疫情「高風險區」，也是中國全境僅有的2個「高風險區」。而船營區則是「中風險區」。其中，豐滿區目前累計有12個本土確診病例，當中3例是在16日確診。

豐滿區17日發佈「全面加強疫情防控，實行嚴格管控措施的通吿」，要求對確診病例密切接觸人員、次密切接觸人員、一般接觸人員，境外返回吉林人員，以及高、中風險地區返回吉林人員、旅居人員，實行網格化、地毯式全面排查，做到「不漏一戶、不落一人」。

通吿還下令，各城內小區及城外村落，外來人員及車輛一律禁止進入，並嚴控人員外出。每戶家庭每天可定時指派1名家庭成員外出1次採購生活物資。除生病就醫、突發事件等需要外，不得離開小區及村落。