1個月內就香港事務多次批北京　蓬佩奧：在港美國記者工作受威脅

因新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，中美關係近日不斷吃緊。當地時間5月17日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，自己注意到，中國政府威脅要干涉美國記者在香港的工作，並說任何影響香港自治的決定都可能影響美國對香港地位的評估。

美國務卿蓬佩奧指責北京干涉美國在香港記者的工作。（Reuters）

據美國之音5月17日報道，蓬佩奧在一份聲明中說：「這些記者是自由媒體的成員，而不是宣傳幹部，他們的有價值的報道可以吿知中國公民和世界。」

香港1997年回歸中國後，北京承諾在50年內實現「高度自治」，而這是根據美國法律給予香港特殊地位的基礎，這有助於它作為世界金融中心的繁榮。

將提報告評估香港自治權

此前蓬佩奧於5月6日宣布，美國國務院正在推遲向國會提交一份報吿，評估香港是否享有足夠的自治權，從而繼續接受美國的特殊待遇。

他當時說，拖延報吿是為了讓這份報吿能夠包括北京方面在5月22日「兩會」前夕可能考慮採取的任何行動。

據悉，美國總統特朗普（Donald Trump）在2019年11月簽署了《香港人權民主法案》，使之正式成為美國法律。

《香港人權與民主法》要求美國國務卿每年檢視香港自治情況，是否符合美國給予香港的特殊關税地位要求，以及容許國務院制裁打壓反對香港人權者，範圍包括凍結制裁人士在美國的財產及拒發簽證等。

另據1992年生效的美國《香港政策法》，香港在貿易、運輸等領域被美國視為擁有和中國內地不同的特殊地位。但是如果美國總統認定，這個特別行政區已經「不具備充分的自治地位」，就有權簽署一份行政令，中止香港與其他中國城市不同的特殊待遇。

稱反對香港《基本法》第23條立法

蓬佩奧在5月6日的例行記者會問答環節前，主動提到目前美國國務院將延遲向國會發表年度《香港政策法》報吿，但無交代會延遲至何時，只稱將審視香港自治情況，以便美國考慮北京在中國人民代表大會前，可能有任何進一步削弱港人自治的其他行動。

事實上，蓬佩奧本人在近期也曾多次評論香港問題。他在4月23日批評北京，在全球疫情大爆發期間頻頻作出挑釁行徑，侵蝕香港的高度自治，拘捕李柱銘等15名民主派人士。

他在4月29日提出，華盛頓方面持續關注北京干預香港自治，並表明反對香港《基本法》第23條立法，指任何在香港實施嚴厲國家安全立法的舉動，都不符合北京對「一國兩制」的承諾，及危害美國在港利益。

對此，中國外交部發言人耿爽則回應指，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干涉，批評美方個別人士顛倒黑白、挑撥離間的圖謀不會得逞。