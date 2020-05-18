傳派員調查駐以色列大使死因　外交部：初步診斷為身體健康原因

中國駐以色列大使杜偉突然去世引發關注。根據以色列媒體報道，中方將會派員赴以色列調查杜偉大使死亡一事。對此，中國外交部作出回應。

以色列外交部已就中國大使杜偉突然去世向中方表示哀悼。（中國外交部）

在5月18日的中國外交部例行記者會上，有記者就此事提問。

外交部發言人趙立堅回應稱，中國駐以色列大使杜偉不幸於5月17日在特拉維夫去世，初步診斷杜偉大使因為身體健康原因意外去世，具體還需進一步核實。

趙立堅表示，「我們對杜大使的不幸逝世表示深切哀悼，向其家人表示誠摯慰問」，外交部正在盡力做好相關善後工作。

公開資料顯示，杜偉生於1962年10月，山東諸城人，法學碩士，1989年進入外交部工作，曾任外交部歐亞司參贊、政策規劃司副司長、中國駐烏克蘭特命全權大使等職。

2020年2月15日，杜偉抵達以色列，履新中國駐以色列國特命全權大使。

新冠肺炎（COVID-19）疫情以來，杜偉在《耶路撒冷郵報》、《今日以色列報》等媒體發表署名文章，倡導團結合作是對抗疫情最有力的武器。杜偉提到，熱切期待在疫情結束後能有更多機會，與以色列各界共商兩國友好合作大計，推動中以創新全面夥伴關係揭開新的篇章。

中國駐以色列大使館官網關於杜偉大使的最新報道，是杜偉大使與以色列外交部副總司長舉行視象會議，雙方就進一步加強兩國在國際多邊領域溝通和其他共同關心的問題交換了意見，時間為5月12日。