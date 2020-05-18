習近平世衛大會開幕致辭：中方以公開透明負責任態度及時通報疫情

應世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請，國家主席習近平今日（18日）在第73屆世界衛生大會（WHA）視像會議開幕式上致詞。他表示，中方本着公開、透明、負責任的態度，及時通報疫情。 習近平並提出4項建議，包括全力搞好疫情防控、發揮世衛領導作用等。他並宣布，中國將在兩年內提供20億美元國際協助，用於協助受到疫情影響國家，尤其是發展中國家。他又表示，中國支持在疫情獲得管控之後，由世衛主導對全球因應這波疫情的全面性調查。

習近平在致詞中提出的4項建議包括：一、全力搞好疫情防控是當務之急，防護、隔離、檢測、救治，採取有利舉措盡力阻止疫情跨境傳播，加強訊息分享，研發藥物、疫苗；二、發揮世衛組織領導作用，在譚德塞領導下，國際高度讚賞，支持世衛組織就是支持抗疫；三、加大對非洲國家支持，應向非洲國家提供更多物資支持；四、加強全球公共衛生，但重大公共衛生突發事件對人類來說，不會是最後一次。

習近平表示，疫情影響全球，奪走30多萬人生命，他向不幸罹難者表示哀悼，向家屬表示慰問。（央視《新聞聯播》截圖）

習近平表示，人類抗擊疫情的時刻，舉行這次大會具有十分重要的意義。人類正經歷自二戰之後最嚴重全球公共衛生突發事件，現在已經逼近210多個地區，影響70多億人口，奪走30多萬人寶貴生命。他向不幸罹難者表示哀悼，向家屬表示慰問。

習近平指出，經過付出巨大代價，中國有力扭轉了疫情局勢，維護了人們生命安全及身體健康。中方始終本着公開、透明負責任態度，及時向世衛及相關國家通報疫情資訊，第一時間發布病毒基因序列等，毫無保留和各方分享防控救治經驗。中國盡其所能提供大量支持及幫助。

將建立人道救援「綠色走廊」

習近平還透露，中國將與聯合國合作，在中國建立一個全球人道救援因應樞紐，確保防疫供應鏈的運作，並建立快速運輸和通關的「綠色走廊」，中國將把研發出來的疫苗提供為全球公共物品。他並宣布，中國將在兩年內提供20億美元國際協助，用於協助受到疫情影響國家，尤其是發展中國家。