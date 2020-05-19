外交部：WHA決議草案與「獨立國際審議」不同　中方是共同提案國

為期兩天的世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）視像會議周一（18日）開幕，歐盟、俄羅斯、日本、印度、巴西、澳洲等國家在世衛大會上提出一項決議草案。 中國外交部發言人趙立堅周二（19日）回應相關問題時重申，中方已經參加了該決議草案的共同提案，希望能以協商一致方式獲第73屆世界衛生大會通過。

趙立堅當日被問到，中方對該決議草案持何立場？是否也是決議草案共提國家？他表示，中方與各國一道，積極參與了這一決議草案的磋商。目前，決議案文明確認可和支持世衛組織發揮關鍵領導作用，呼籲會員國防止歧視、污名化做法，打擊錯誤、虛假信息，在研發診斷工具、診療方法、藥物及疫苗、病毒動物源頭等領域加強合作，並適時對世衛組織應對疫情工作進行評估。

5月18日，世衛總幹事譚德塞在世界衛生大會上發表演說。（路透社）

他指出，上述內容都符合中方立場主張，也是國際社會絕大多數國家的共同願望。鑒此，中方已經參加了上述決議草案的共同提案，並希望該決議能以協商一致方式獲第七十三屆世界衛生大會通過，並能夠得到全面、準確的貫徹。

中方：WHA涉疫決議草案與「獨立國際審議」不同

新冠疫情爆發以來，澳洲多次呼籲國際展開獨立調查。澳洲外長佩恩（Marise Payne）周一表示，多國支持歐盟在世衛大會提出的涉疫情決議，顯示澳提出「獨立國際審議」的重要性。

趙立堅周二也回應稱，世衛大會正在討論的新冠肺炎決議草案與澳方此前提出的所謂疫情「獨立國際審議」完全不是一回事。他指出，決議草案提出的是適時啟動評估而非立即搞所謂「審議」，確認了世衛組織的關鍵領導作用而非另起爐灶，要求回顧總結在世衛組織協調下國際衛生領域應對工作的經驗教訓，而非針對個別國家搞有罪推定式的調査。

趙立堅還說，他建議澳方認真仔細地閱讀原文，而不是想當然地作出結論，又指如果澳方願意改弦更張，根據世衛大會有關決議案，徹底放棄對疫情的政治操弄，回到國際社會的普遍共識上來，中方對此歡迎。

（澎湃新聞）