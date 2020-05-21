【中歐合作】匈塞鐵路計劃歷時近7年　終獲匈牙利國民議會通過

日前，中國—中東歐國家合作的旗艦項目匈塞鐵路在經過近7年後，終獲匈牙利通過。

當地時間5月19日，匈牙利國民議會以133票贊成、58票反對和3票棄權的結果通過了匈塞鐵路升級改造工程法案。同時對中匈兩國政府簽署的《關於匈塞鐵路項目匈牙利段開發、建設和融資合作的協議》表示支持。

匈塞鐵路塞爾維亞貝—舊段舉行開工儀式。（中國發改委官網）

匈牙利創新與技術部國務秘書尚達·陶馬什（Schanda Tamás）表示，改造後的匈塞鐵路設計最高時速200公里，建成通車後，兩國首都間原本8小時的鐵路運行時間將被縮短一半，匈牙利將成為中國貨物通過希臘的比雷埃夫斯港進入歐盟的樞紐。

據官方央視新聞報道，匈塞鐵路是中國—中東歐國家合作的旗艦項目，也是中歐互聯互通合作的重要組成部分，對「一帶一路」倡議與歐洲發展具有重要意義。

早在2013年11月，中國、匈牙利與塞爾維亞三國總理共同宣布，將合作建設匈塞鐵路，並立即建立工作組，儘快推進該項目。隨後2014年，中國、塞爾維亞和匈牙利在貝爾格萊德簽署了匈塞鐵路項目的備忘錄。

2015年，匈塞鐵路項目塞爾維亞段舉行啟動儀式，塞爾維亞總理武契奇出席儀式並致辭。

不過這一項目隨後遭到了歐盟方面的阻撓，2017年，歐盟委員會以「大型交通項目必須進行公開招標」為由調查匈牙利塞匈鐵路項目。而在匈牙利國內，這一項目也遇到不少人的反對，導致塞匈鐵路匈牙利段的項目一直延宕到2020年。

報道稱，2020年4月，塞匈鐵路匈牙利段取得重要進展，進入實施階段。中國國家發改委4月24日發布消息稱，在該機構的積極協調推動下，進出口銀行與匈牙利財政部簽署匈塞鐵路匈牙利段貸款協議，標誌着匈牙利段即將進入實施階段。

另據路透社報道稱，匈塞鐵路的鐵路預計總造價在21億美元左右，其中大約85%的融資來自中國的貸款，另外15%由匈牙利提供。

報道還指出，匈牙利議會通過的法案還明確規定，匈牙利未來10年內不得泄露匈牙利與中國進出口銀行簽署了一項貸款協議細節，因為披露細節「會給匈牙利外交政策和商業利益帶來風險」。