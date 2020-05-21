【兩會2020】政協委員朱征夫倡發疫情補貼：每人2千限半年內花掉

5月21日全國政協會議開幕，政協委員朱征夫建議政府發疫情補貼，每人2,000元人民幣，限定半年內花完，引起廣泛關注。

政協委員、中華全國律師協會副會長朱征夫向大會提交了「關於中央政府向每個公民發疫情補貼以紓難解困刺激經濟發展」的提案，建議中央政府向每個公民身份證注入有效期為半年的2,000元消費額度，作為疫情補貼，供公民個人消費。

朱征夫表示，面對新冠肺炎疫情重大公共衛生危機，民眾的生活和中小微企業的生存確實存在嚴重困難。此外，這次疫情改變了人們居家出行的方式，導致中小微企業生存艱難。

受疫情影響，內地民眾2020年第一季度消費支出大大縮減。（新華社）

對於發放疫情補貼的理由，朱征夫指出，該做法不僅有例可循，而且發放疫情補貼最為公平。

「2,000元人民幣的疫情補貼，其數額相當於2019年全國居民月均消費支出。雖然數額不大，但對困難群眾來說就是救命錢，可以直接幫助他們克服生活困難，渡過目前的難關。」朱征夫說。

此外，朱征夫認為，發放疫情補貼可以救助中小微企業，刺激經濟發展。據他測算，發疫情補貼需要中央財政投入不超過3萬億人民幣，並且要求在6個月之內消費完。

全國政協委員朱征夫提案建議政府發疫情補貼，每人2,000元人民幣，限定半年內花完。（網上圖片）

此前有消息稱，中國經濟及政府的應對措施將是今年兩會的焦點。

隨着中國首季經濟下跌6.8%，以及全球大蕭條。國務院常務會議此前已明確，今年將發行「特別國債」，但規模多少尚未公布。

根據中國社科院估算，此輪擴張性財政政策增加的基建投資額將明顯多於2008年的4萬億元規模。已轉任全國政協的前財政部長樓繼偉預料，今年中國政府舉債總規模可能接近10萬億元。

值得注意的是，為避免重蹈2008年4萬億刺激計劃的產能過剩覆轍，中央對此輪放水的資金投向據說定立了嚴格的方向，核心聚焦於「六保」領域。其中，國務院已經減税降費1.6萬億元，兩會上可能還會有新的減税降費政策出台。

另外，向中國貧困地區轉移支付，也是資助地方發工資，即「保基層運轉」；選擇農林水利、能源以及交通、5G、人工智能等新型基建，則是「保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定」的具體體現。