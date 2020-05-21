【2020兩會】全國人大代表、中科院院士萬衛星病逝　享年62歲

據新華社今日（21日）消息，十三屆全國人大代表、全國人大常委會委員、中國科學院院士、中國科學院地質與地球物理研究所研究員萬衛星，因病醫治無效，於周三（20日）晚在北京逝世，享年62歲。十三屆全國人大三次會議秘書處對萬衛星代表的去世表示哀悼。 ​

萬衛星是中國空間物理電離層研究領域的學術帶頭人。（光明日報）

萬衛星出生於湖北天門，是著名空間物理學家，長期從事電離層物理、電離層電波傳播、高層大氣物理等領域的理論、觀測和應用研究，是中國空間物理電離層研究領域的學術帶頭人，曾獲得國家自然科學獎等多項國家和省部級獎項。中國科學院稱，萬衛星十分重視科普工作，曾表示「在科普工作中，弘揚科學精神比傳播科學知識更重要」。

1982年，萬衛星畢業於武漢大學空間物理系，1984年至2004年先後任中國科學院武漢物理與數學研究所研究實習員、助理研究員、副研究員、研究員，1989年於中國科學院武漢物理研究所獲博士學位。

2011年，萬衛星當選為中國科學院院士。他生前還曾擔任中國科學院地質與地球物理研究所研究員、學術委員會主任，中國科學院地質與地球物理研究所研究員、博士生導師，中國科學院院士。

2019年10月11日，中國航天科技集團在其官方微博上發布了中國火星探測器照片。（微博@中國航天科技集團）

值得關注的是，萬衛星還是中國火星探測計劃首席科學家。2019年11月14日，中國首次火星探測任務着陸器懸停避障試驗在河北省懷來縣完成，這也是中國火星探測任務首次公開亮相。據悉，中國將於2020年發射火星探測器，並計劃在中共建黨100年（2021年）之前降落在火星。

萬衛星1992年加入中國民主黨派九三學社，他還曾擔任九三學社第十四屆中央委員會委員、湖北省第四屆委員會副主委，北京市第十二屆委員會委員，第十二屆全國人大代表，湖北省第八、九屆政協常委等職。

萬衛星逝世後，今年中國逝世的兩院（中國科學院、中國工程院）院士達到16位。此前逝世的15人分別是：著名葉輪機械與動力工程專家蔣洪德、著名神經藥理學家池志強、著名加速器物理學家方守賢、著名物理學家李方華、著名生態學家孫儒泳、機械製造與自動化專家段正澄、著名藥學家周同惠、著名公路工程專家沙慶林、著名農業工程學家蔣亦元、著名大地測量學家寧津生、清華大學建築學院教授李道增、著名植物資源與植物化學家周俊、骨科專家盧世璧、中國化纖領域奠基人郁銘芳、著名化學家張乾二。

（綜合報道）