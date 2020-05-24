【港版國安法】王毅：香港事務屬中國內政　不容任何外來干涉

十三屆全國人大三次會議今天（24日）下午在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，邀請國務委員兼外長王毅，就中國外交政策和對外關係相關問題回答記者提問。 王毅在被問到全國人大即將審議通過「港版國安法」，可能招致美國採取報復措施，包括取消香港特殊貿易地位是，他強調香港事務是中國內政，不容任何外來干涉，同時稱該法是針對極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治及居民的權利和自由，亦不影響外國投資者在香港的正當權益。

全國人大即將審議通過「港版國安法」。（中新社）

王毅指，不干涉內政是國際關系基本準則，各國都應予以遵守。而維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此。中央通過《基本法》第23條授權香港特別行政區自行立法，履行其憲制責任，「但這並不影響中央根據實際情況和需要繼續建構維護國家安全的法律制度和執行機制」。中央政府對所有地方行政區域的國家安全負有最大和最終責任，這是基本的國家主權理論和原則，也是世界各國的通例。

王毅又指，香港自去年6月開始的「修例風波」以來，港獨組織及本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，對中國的國家安全造成嚴重危害，也對香港保持繁榮穩定、推進「一國兩制」構成了巨大威脅，「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制刻不容緩，勢在必行。」

王毅最後表示，大家對香港的未來應更加充滿信心，而不必過於擔心。經全國人大審議通過後，「港版國安法」就會啟動立法程序，將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護「一國兩制」的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位，「相信所有希望香港長治久安、『一國兩制』行穩致遠的各界朋友們都會對此予以理解和支持。」

（綜合報道）