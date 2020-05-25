【2020兩會】反駁對華3大指責　外長王毅回應「戰狼外交」講法

5月24日下午，中國國務委員兼外長王毅的「兩會」重磅大戲——答記者問上演。在長達近1小時40分鐘的時間裏，王毅回答了有關中美、中俄以及其他周邊關係的提問，更重要的是以強硬姿態就新冠肺炎疫情背景下美國奉行對華敵對政策的政要進行反擊和反諷，指責其在散播政治病毒，試圖將中美關係帶入新冷戰。

事實上，在當天的答記者問上，王毅共回答了23個問題，無論從問題數量還是信息量和話題覆蓋範圍來看都是近年最多的，其中境外記者的提問達到11個，接近一半。概而言之， 王毅基本上回應了當下四大焦點。

「試圖將中美關係推向所謂『新冷戰』」

當天，CGTN記者稱民調顯示，美國民眾對華好感度跌至近年最低，中美正在加速脱鈎。王毅指責這是有人在美國散播政治病毒。2019年在同樣場合，王毅警吿美國鼓吹脱鈎就是與世界脱鈎。今次，王毅指，這種政治病毒（鼓吹對華敵對）就是利用一切機會對中國進行攻擊抹黑。一些政客無視最基本的事實，針對中國編造了太多的謊言，策劃了太多的陰謀。最近，人們把這些謊言彙編成冊，曬在互聯網上公諸於世。如果再有新的謊言，這些記錄還會繼續下去。這本謊言錄越長，越會拉低造謠者的道德水平，越會在歷史上留下更多的污點。

王毅警吿說，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂「新冷戰」，這種危險的做法是在開歷史倒車，不僅會葬送兩國人民多年積累的合作成果，也會損害美國自身的未來發展，危及世界的穩定與繁榮。

他呼籲，（新冠肺炎威脅之下）不要再浪費寶貴時間，不要再無視鮮活的生命，「中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化的歷史進程」。

同時，針對後疫情時代的國際關係和全球化問題，王毅也不點名地批評了美國政府在中國疫情發生之初置身事外的旁觀者態度，「這次疫情用事實證明，不管多麼強大的國家，都不可能獨善其身。隔岸觀火最終會殃及自身，落井下石到頭來將信譽掃地。唯我獨尊、推卸責任，不僅解決不了自己面臨的問題，還會損害其他國家的正當權益」。

對於在疫情中指責世衛組織偏袒中國，未有有效履行職責的指責（顯然，這種聲音依然也是主要來自於美國政府），王毅更是反擊道，給世衛組織潑髒水的人只會弄髒他們自己。

以疫謀局、溯源困難、「追責索賠」：圍繞中國的三大指責

當天的答記者問中，中外記者的提問幾乎全然以當下尚未完全受控的新冠肺炎疫情蔓延為背景或者中心，這其中對於中國的三大指責，王毅首次一一作出回應。

其一，中國在「以疫謀局」，借醫療援助擴張影響力嗎？王毅在開列了一份粗略的清單後，表示「我們光明磊落，坦然處之。因為，中國所做的事情，從來不謀求任何地緣政治目標，從來沒有任何經濟利益的盤算，也從來沒有附加任何政治條件」，「中國不是救世主，但我們願做及時雨」。

其二，中國為什麼不能接受「中國病毒」或者「武漢病毒」，並與特朗普（Donald Trump）政府圍繞病毒溯源爆發持久口水仗？王毅回答說，在病毒源頭問題上，中方與美國一些政客之間的分歧，是真相與謊言的距離，是科學與偏見的對比，「美國內一些政治人物卻迫不及待地把病毒標籤化、把溯源政治化、對中國污名化。他們高估了自己的造謠能力，低估了世人的判斷能力。歷史應該由事實和真相來書寫，而不應被謊言誤導污染」。

其三，向中國「追責索賠」？王毅的回答非常直接，中國也是受害者，對受害者鼓譟所謂追責索賠「於實不符、於理不通、於法不容」。今天的中國已不是百年前的中國，今天的世界也不是百年前的世界，如果想借濫訴侵犯中國的主權和尊嚴，敲詐中國人民的辛勤勞動成果，恐怕是白日做夢，必將自取其辱。

王毅並反指新冠疫情期間對中國的有關起訴威脅是「沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例，是徹頭徹尾的「三無」濫訴產品。

強硬反擊香港國安立法和台灣「以疫謀獨」

此次中國「兩會」期間，先有蔡英文連任與美國示好，後有香港國安立法震動西方世界，這兩件大事在當天也觸發了王毅的激烈反擊。

在台灣問題上，王毅明確表態，堅決反對以防疫合作為幌子與台灣當局開展官方往來，堅決反對違反一中原則為台灣謀求所謂國際空間，堅決反對外部勢力對「台獨」分子「借疫謀獨」予以鼓勵和縱容。

同時，他連用「敦促」「奉勸」「正吿」警示美國在台灣問題上的曖昧姿態，「兩岸實現統一是歷史必然趨勢，任何人任何勢力都不可能阻擋。我們敦促美方充分認清枱灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報；奉勸美方丟掉不切實際的幻想，放下國內政治的算計；正吿美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的堅定決心」。

對於香港國安立法是否危及香港未來全球地位，王毅列出四點理由解釋：其一，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉；其二，維護國家安全歷來是中央事權；其三，修例風波危機國安，建立健全相應制度刻不容緩，勢在必行；其四，該決定，「針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益」。

除此之外，王毅當天還就南海問題揭示了美國的「居心不良，令人不齒」行為，在朝核問題惡化上批評美國缺乏實質性回應、坐失良機，其用詞的直接，與往年想必更為跳脱外交辭令。事實上，在過去幾年，外界一直在質疑中國外交姿態愈發高調，甚至以「戰狼式」外交稱之。在這次答記者問中，美國有線電視新聞網較之2019年只是指中國外交強硬更進一步，王毅當場反駁了這位記者。

王毅表示不能接受其提問的方式，因為這裏有是非判斷的問題。他隨後反駁說，我們從來不會主動欺凌別人，但同時，中國人是有原則、有骨氣的。對於蓄意的中傷，我們一定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴。對於無端的抹黑，我們一定會擺明事實真相，堅決維護公平正義和人類良知。那些總想給中國扣上霸權帽子的人，恰恰是自己抱着霸權不放的人。