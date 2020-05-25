【新冠肺炎】25日內地新增確診11宗　均為境外輸入本地零確診

國家衛健委通報，5月24日0—24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11宗，均為境外輸入病例（內蒙古10宗，四川1宗）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

內蒙古衛健委通報指，當地10宗境外輸入病例，均是首都機場國際航班分流至呼和浩特白塔國際機場。

內地當日新增治癒出院病例7宗，解除醫學觀察的密切接觸者461人，重症病例減少1宗。境外輸入現有確診病例46宗，現有疑似病例5宗。累計確診病例1724宗，累計治癒出院病例1678宗，無死亡病例。

截至5月24日，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例83宗（其中重症病例7例），累計治癒出院病例78268宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例82985宗，現有疑似病例6宗。累計追踪到密切接觸者742506人，尚在醫學觀察的密切接觸者5152人。

新增無症狀感染者40宗

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者40宗（境外輸入2宗）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察15宗（境外輸入2宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者396例（境外輸入28宗）。