【兩會2020】中疾控主任高福：要提升疾控機構話語權

全國政協委員、中國疾控中心主任高福日前在全國政協會議上發言表示，新冠肺炎疫情暴露出中國在疫情防控體制等方面存在問題，中國要加強疾控機構核心能力建設，提升專業話語權。

高福在大會發言中指出，新冠肺炎疫情暴露出中國在重大疫情防控體制機制、公共衛生體系建設等方面仍然存在不足。

他表示，疾控機構作為疫情防控的主力，在預警監測、流行病學調查、防控措施的提出和實施等方面，也未能充分發揮作用，面臨着能力不足、專業話語權無法滿足疾控現代化治理要求和日益多元化的群眾需求。

5月16日，在武漢洪山區保利藍海郡小區檢測點，工作人員為參加檢測的市民發放採樣瓶。（中新社）

高福提出，要提升疾控機構專業話語權。為此，他給出四點建議：釐清行政部門和技術部門職責；體現疾控機構專業的獨立性、權威性和自主性；強化協同意識和能力；加強各級疾控機構核心能力建設。

對此，北京大學公共衛生學院教授李立明則表示，希望通過疾控體制改革，使疾控機構能夠上下一條線，「今後最基層的一定是對中央負責，這樣我們才能在第一時間得到信息，這是整個體制機制建設需要考慮的事。」

高福也強調，既要有明確的機構定位，也要優化現有管理體制。他認為，對疾控體系統籌管理和整體規劃還有待加強。「目前上下級疾控機構之間僅有指導與被指導的關係，處理疫情時難以形成有效合力。」

高福建議，應強化上級疾控機構對下級疾控機構的管理，將屬於中央財政事權的重大公共衛生服務項目實行業務垂直管理，強化中國全國疾控系統「一盤棋」，同時，完善疾控機構和醫療機構信息共享、工作協同的模式，加強疾控機構對醫療衛生機構疾控工作的技術指導和監督考核，明確疾控機構在防控工作的專業核心地位。