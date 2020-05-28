美海軍驅逐艦闖西沙　南部戰區發言人：全程監視查證、警吿驅離

在受到新冠肺炎疫情肆虐之際，美國海軍「馬斯廷」號驅逐艦再次闖入南海西沙，被中國海軍驅離。

5月28日，解放軍南部戰區新聞發言人李華敏稱，美海軍「馬斯廷」號驅逐艦非法闖入中國西沙領海。解放軍南部戰區海空兵力全程對美艦進行監視查證、警吿驅離。

美國海軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦。（美國海軍官網）

上述發言人強硬表示，美方挑釁行為嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反有關國際法準則，嚴重破壞南海地區和平穩定，是赤裸裸的航行霸權行徑。

李華敏指出，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，美方罔顧國內民眾生命安全，不把精力放在本國疫情防控上，卻萬里迢迢派軍艦到南海挑釁滋事，充分暴露美方說一套做一套的虛偽本質，充分證明美軍是破壞南海地區和平穩定的禍亂之源。

李華敏強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

梳理發現，美軍近兩個月來頻繁闖入中國西沙領海。此前3月10日，美國「阿利·伯克」級導彈驅逐艦「麥克坎貝爾」號闖入中國西沙領海，被解放軍海空兵力警吿驅離。

4月28日，美國海軍「巴里」號導彈驅逐艦再次闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力全程對美艦跟蹤監視，並予以警吿驅離。