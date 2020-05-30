新冠肺炎｜內地新增4宗境外輸入病例　山東兩患者來自同一艘貨船

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家衛健委周六（30日）通報，內地周五（29日）新增4宗確診病例，均為境外輸入病例（山東2宗，上海1宗，廣東1宗），無新增死亡病例，上海新增疑似病例1宗，為境外輸入病例。 至於山東新增的2宗境外輸入確診病例詳情，據日照市衛健委通報，2名中國籍患者均為入境船舶「中昌融盛」貨船船員。

內地疫情雖總體受控，「外防輸入、內防反彈」壓力仍在。（中新社）

據悉，日照海關周四（28日）對入境船舶「中昌融盛」貨船22名中國籍船員採樣檢測，結果顯示3人核酸檢測陽性。日照市疾控中心於周五覆核，1人核酸檢測陽性，2人因標本存在問題，不能確定，需重新採樣檢測。

上述3人同日按照有關程序轉至定點醫院留觀，進一步檢查。覆核結果顯示，船員邢某、王某鼻咽拭子標本核酸檢測陽性，CT顯示雙肺多發斑片狀磨玻璃影，無發熱、咳嗽等癥狀，經專家組評估認定為新冠肺炎確診病例。另有1人核酸檢測兩種試劑均為陰性。經流行病學調查，船員22人未下船上岸活動。

目前已追蹤到密切接觸者100人，其中19名船員在「中昌融盛」貨船上落實隔離醫學觀察，6名市外船代工作人員已推送協查，其餘75人為已採取防護措施的口岸查驗、船代和港口作業人員，均已實行集中隔離觀察措施。

廣東新增的1宗境外輸入確診病例由廣州報告，患者來自孟加拉國，在入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。上海新增的1宗境外輸入病例，患者為中國籍，在阿聯酋工作生活，5月17日抵達上海浦東國際機場後被集中隔離觀察，期間出現症狀，後來診斷為確診病例。

上海機場強化措施防控境外疫情輸入。（中新社）

內地新冠肺炎疫情情況，境外輸入現有確診病例46宗（無重症病例），現有疑似病例5宗。累計確診病例1738宗，累計治癒出院病例1692宗，無死亡病例。

本土病例方面，截至周五，現有確診病例63宗（其中重症病例3宗），累計治癒出院病例78302宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例82999宗，現有疑似病例5宗。尚在醫學觀察的密切接觸者5545人。

此外，內地新增無症狀感染者4宗（境外輸入1宗），周五無轉為確診病例，解除醫學觀察17宗（境外輸入2宗），尚在醫學觀察無症狀感染者396宗（境外輸入24宗）。

（綜合報道）