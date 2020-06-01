外交部批美雙標：將港獨分子美化為英雄，稱本國抗議民眾是暴徒

6月1日，中國外交部例行記者會上有記者提問，日前有美國媒體報道，美官員及相關機構稱，外國勢力正對當前美國內局勢施加影響。美總統國家安全事務助理奧布萊恩（Robert O'Brien）稱，中國社交媒體上有很多對美國內局勢幸災樂禍的評論，還有人將美局勢和香港局勢進行比較。一家社交媒體監測機構稱，來自中國、俄羅斯和伊朗的社交媒體網絡營銷賬號在評論美國內局勢上異常活躍。中方對此有何評論？

外交部發言人趙立堅回應表示，奧布萊恩等官員和美方有關的分析是毫無根據的。中方不干涉別國內政。同時，世界人民通過媒體看到了美國正在發生的一切，美國政客們還是管好自己的事情吧。

趙立堅表示，中方是有是非觀念的，我們從來反對一切形式的暴力違法行為，我們也希望美方正視國內存在的種族歧視問題。

外交部發言人趙立堅指出，美國政客們還是管好自己的事情吧。（外交部網站）

在回應將美國抗議示威與香港抗議活動相提並論的提問時，趙立堅表示，這兩者起因完全不同。在香港修例風波中，內外敵對勢力肆無忌憚地進行各種分裂國家、顛覆政權，組織實施恐怖活動，這是「港獨」和黑色暴力活動，是嚴重危害國家安全的行為。而美國發生的抗議活動的起因，美國媒體已經報道的非常充分了。

趙立堅反問道，恐怕很多人也想問同樣一個問題。為什麼美方將香港的所謂「港獨」和黑色暴力分子美化為英雄、鬥士，而將國內抗議種族歧視的民眾稱之為暴徒？為什麼美方對香港警察克制文明執法橫加指責，卻對國內抗議者威脅開槍射擊，甚至動用國民警衛隊？美方的做法是最典型的世界馳名雙重標准，這背後反映出的問題是值得人們深思和警惕的。

美國非裔男子遭暴力執法死亡導致全美多地爆發抗議行動。對此，中國官媒接連發文稱美國「自釀苦酒」，諷刺美政客此前稱香港反修例示威為「美麗的風景線」，如今是否可將這樣的言辭原盤奉還給美國政客？引發輿論熱議。